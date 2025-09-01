 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Die Nr. 21 beim Kirchhörder SC Jonas Telschow trifft schon zum Saisonstart nach Belieben.
Die Nr. 21 beim Kirchhörder SC Jonas Telschow trifft schon zum Saisonstart nach Belieben. – Foto: David Zimmer

Die Top-Torschützen 2025/26

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

14 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

8 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

7 Tore

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

6 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Tim Zimpel | SV Germania Salchendorf | Landesliga 2

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3

Luca Schober | Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

5 Tore

Wladimir Wagner | Westfalia Rhynern | Oberliga Westfalen

Joshua Roß | SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1

Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Lino Salle | TuS Lohe | Landesliga 1

Finn Jürgensmeier | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Ozan Kir | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Mathis Wietfeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Stefan Schwan | SC Berchum/Garenfeld | Bezirksliga 6

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Simon Ushie Ulom | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Mohammed Sylla | Germania Hauenhorst | Bezirksliga 12

