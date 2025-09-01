Die Top-Torschützen 2025/26

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
14 Tore
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
8 Tore
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
7 Tore
Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
6 Tore
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Tim Zimpel | SV Germania Salchendorf | Landesliga 2
Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4
Kevin Gulba | Suryoye Paderborn | Bezirksliga 3
Luca Schober | Eintracht Jerxen-Orbke | Bezirksliga 3
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Ben van Almsick | FC Epe | Bezirksliga 11
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
5 Tore
Wladimir Wagner | Westfalia Rhynern | Oberliga Westfalen
Joshua Roß | SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1
Abid Yanik | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2
Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1
Lino Salle | TuS Lohe | Landesliga 1
Finn Jürgensmeier | SuS Westenholz | Bezirksliga 3
Ozan Kir | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Mathis Wietfeld | FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3
Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Stefan Schwan | SC Berchum/Garenfeld | Bezirksliga 6
Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7
Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7
Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Simon Ushie Ulom | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Simon König | SF Merfeld | Bezirksliga 11
Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11
Mohammed Sylla | Germania Hauenhorst | Bezirksliga 12