Die Top-Torjägerinnen der Regionenligen in Württemberg

Der Ball ruht aktuell in den sechs Regionenligen in Württemberg. FuPa wirft daher den Blick auf die besten Torjägerinnen.
13 Tore Ramona Dierolf (SV Heilbronn am Leinbach)
11 Tore Nisane Gezer (SV Heilbronn am Leinbach)
10 Tore Lisa von der Heide (SV Heilbronn am Leinbach)
9 Tore Alina Müller (SV Leingarten)
8 Tore Melinda Haag (SpVgg Gammesfeld)
8 Tore Jasmin Pilz (SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental)
7 Tore Jennifer Beck (SpVgg Gammesfeld)
7 Tore Merle Niemann (TSV Neuenstein II)
7 Tore Isabelle Wein (TGV Dürrenzimmern II)
6 Tore Jasmin Grünagel (TSV Langenbeutingen)
---
10 Tore Julia Knoblauch (TSV Deizisau)
9 Tore Rieke Bulla (TSV Heimsheim)
9 Tore Dana Kanan (VfB Obertürkheim)
8 Tore Stefanie Pless (VfB Obertürkheim)
7 Tore Greta Haaks (Sportvg Feuerbach)
7 Tore Hanna Tegelmann (Sportvg Feuerbach)
7 Tore Lenia Zumbruch (TSV Heumaden)
6 Tore Yasmina Cerdan (SV Winnenden)
6 Tore Emily Mayerlen (SV Winnenden)
6 Tore Marie Pfaffeneder (SV Horrheim)
---
16 Tore Franka Arnholdt (1. FC Normannia Gmünd)
15 Tore Sophie Becker (SGM Aufhausen/Nellingen)
12 Tore Melanie Binder (TSV Ruppertshofen)
10 Tore Sophia Floridia (SGM Aufhausen/Nellingen)
10 Tore Nadine Frank (TSV Hüttlingen)
9 Tore Nadine Hessenthaler (TSV Ruppertshofen)
6 Tore Daniela Klenk (1. FC Normannia Gmünd)
6 Tore Nina Knödler (SGM Alfdorf/Mögglingen)
6 Tore Tyra Öztekin (VfL Ulm/Neu-Ulm)
5 Tore Paula Aigner (SGM Aufhausen/Nellingen)
---
19 Tore Leonie Keilbach (Spvgg Aldingen)
13 Tore Bianca Schwark (SG Glatten/Hopfau)
12 Tore Jula Ill (TSV Stetten Hechingen)
12 Tore Anja Lewandowski (SG Glatten/Hopfau)
9 Tore Cora Herrmann (TSG Wittershausen)
7 Tore Lara Ernst (SG Locherhof/Mariazell)
7 Tore Romina Klemm (Spvgg Aldingen)
7 Tore Annabel Peters (VfL Herrenberg II)
5 Tore Franziska Heckele (SpVgg Leidringen)
5 Tore Vanessa Merkt (Spvgg Aldingen)
---
15 Tore Madita Habermehl (SSV Reutlingen)
8 Tore Celine Geiger (SG Uttenweiler / Unlingen)
8 Tore Stefanie Gruber (TSV Gomaringen)
8 Tore Verena Moser (SSV Reutlingen)
7 Tore Alina Franzke (SG Oberndorf/Poltringen)
7 Tore Vanessa Ott (SG Langenensl./Bing.)
7 Tore Lara Reichert (SSV Reutlingen)
6 Tore Katharina Amann (TSV Pfronstetten)
6 Tore Tatjana Bitterle (SG Öpfingen/Altheim II II)
6 Tore Janine Hemmes (SG Frohnstett./Schwenn./Stett.)
---
8 Tore Isabelle Gschwind (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
8 Tore Viktoria Matern (SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts)
7 Tore Tina Aschenbrenner (SV Immenried)
7 Tore Eva-Maria Pfau (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
7 Tore Laura Wolfgang (SG Bad Waldsee / SV Reute)
6 Tore Sarah Birk (SG Mietingen / Baltringen)
6 Tore London Lewis (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
6 Tore Anna Patschke (SG TSV Eschach / Brochenzell)
6 Tore Bianca Winkler (SG Warthausen / Alberweiler II)
5 Tore Thea Hengge (SV Beuren/Isny)
---