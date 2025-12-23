 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Marcia Ugwu

Die Top-Torjägerinnen der Landesligen in Württemberg

FuPa wirft den Blick auf die besten Torschützen.

Der Ball ruht aktuell in den beiden Landesligen in Württemberg. FuPa wirft daher den Blick auf die besten Torjägerinnen.

Landesliga Württemberg, Staffel 1

16 Tore Cecilia Mauthe (FV 09 Nürtingen)
16 Tore Ina Steinmetz (TGV Dürrenzimmern)
12 Tore Sabrina Trampitsch (TSV Wendlingen)
9 Tore Kassandra Draband (TGV Dürrenzimmern)
8 Tore Melinda Farruggia (FV 09 Nürtingen)
8 Tore Laura Pfeiffer (TSV Ottmarsheim)
7 Tore Julia Hörz (SV Hoffeld)
7 Tore Jana Köder (FC Ellwangen)
6 Tore Sonia Munz (SpVgg Satteldorf)
6 Tore Lynn Rathfelder (TGV Dürrenzimmern)
5 Tore Teresa Fröschle (FV 09 Nürtingen)
5 Tore Natalie Härterich (TSV Ottmarsheim)
5 Tore Alisa Kleinert (TSV Crailsheim)
5 Tore Celine Mack (TSV Nellmersbach)
5 Tore Bianca Mittler (FV Bellenberg)
5 Tore Julia Rau (TSV Münchingen II)
5 Tore Lara Sperrle (FC Ellwangen)
5 Tore Lea Thumm (TSV Crailsheim)
5 Tore Stefanie Veit (FV 09 Nürtingen)
5 Tore Juliane Zeller (TSV Wendlingen)

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

14 Tore Leonie Weber (TSV Lustnau)
13 Tore Kerstin Schneider (FC Blau-Weiß Bellamont)
11 Tore Tanaya Betz (TSV Lustnau)
11 Tore Tina Straub (TSV Albeck)
11 Tore Aliza Margo Zuber (SV Deuchelried)
9 Tore Lotta Brunnenmiller (SV Unterjesingen)
9 Tore Tabea Gropper (FC Blau-Weiß Bellamont)
8 Tore Tabea Einfalt (SV Granheim)
8 Tore Verena Essig (TSV Albeck)
7 Tore Jana Sophie Albrecht (SV Oberreichenbach)
7 Tore Louisa Teufel (TSV Sondelfingen)
6 Tore Chantal Ebinger (TSV Tettnang II)
6 Tore Luisa Franzmann (TSV Sondelfingen)
5 Tore Leonie Dittrich (TSV Lustnau)
5 Tore Isabell Durst (SV Deuchelried)
5 Tore Shanice Heck (SV Unterjesingen)
5 Tore Anna Knepper (SV Oberreichenbach)
5 Tore Zoe Morlock (TSV Tettnang II)
5 Tore Vanessa Perini (TSV Albeck)
4 Tore Anouk Edimo (TSV Lustnau)

__________________________________________________________________________________________________

