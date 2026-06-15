Die Top-Torjägerinnen aller Frauen-Ligen in Württemberg

Die Frauen-Ligen in Württemberg gehen in die zweite Hälfte. Im bisherigen Saisonverlauf haben sich zahlreiche Spielerinnen in die Torschützenlisten eingetragen. FuPa gibt den Überblick.
22 Tore in 19 Spielen - Vital Zina Kats (FSV Mainz 05)
19 Tore in 26 Spielen - Nicole Billa (VfB Stuttgart)
18 Tore in 24 Spielen - Chiara Bouziane (FSV Mainz 05)
15 Tore in 26 Spielen - Pija Reininger (SC Sand)
14 Tore in 25 Spielen - Laura Bröring (SV Meppen)
14 Tore in 25 Spielen - Elira Terakaj (FC Bayern München II)
12 Tore in 24 Spielen - Nadine Anstatt (FSV Mainz 05)
12 Tore in 25 Spielen - Julia Matuschewski (SC Sand)
10 Tore in 25 Spielen - Maximiliane Rall (VfB Stuttgart)
9 Tore in 22 Spielen - Nina Ehegötz (FC Viktoria 1889 Berlin)
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18 Tore in 20 Spielen - Melissa Zweigner-Genzer (Karlsruher SC)
15 Tore in 20 Spielen - Johanna Hildebrandt (KSV Hessen Kassel)
11 Tore in 22 Spielen - Luisa Wölfel (SpVgg Greuther Fürth)
11 Tore in 20 Spielen - Mathilda Dillmann (Karlsruher SC)
11 Tore in 16 Spielen - Daniela Schwarz (SC Sand II)
10 Tore in 19 Spielen - Angelina Klopstein (SC Sand II)
10 Tore in 20 Spielen - Anna Hofrichter (SV 67 Weinberg)
9 Tore in 15 Spielen - Sari Kobayashi (Eintracht Frankfurt III)
9 Tore in 19 Spielen - Sara Sahiti (TSG 1899 Hoffenheim II)
9 Tore in 18 Spielen - Weena Simmen (SC Freiburg II)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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17 Tore in 22 Spielen - Silvana Arcangioli (SV Hegnach)
15 Tore in 21 Spielen - Josephine Wild (1. FC Heidenheim)
14 Tore in 20 Spielen - Eva Yara Werner (SV Hegnach)
12 Tore in 18 Spielen - Lisa Kröper (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
12 Tore in 18 Spielen - Tamara Würstle (SV Alberweiler)
12 Tore in 19 Spielen - Milica Kuburovic (Karlsruher SC II)
11 Tore in 20 Spielen - Franka Zimmerer (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
11 Tore in 17 Spielen - Sophia Zechmeister (1.FC Mühlhausen)
10 Tore in 22 Spielen - Melanie Geiselhart (SV Alberweiler)
10 Tore in 21 Spielen - Charlotte Giehl (TSV Neuenstein)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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24 Tore in 17 Spielen - Chantal Fath (SG Altheim)
16 Tore in 22 Spielen - Clara Lorenz (SV Jungingen)
15 Tore in 21 Spielen - Lene Berner (SV Eutingen)
14 Tore in 21 Spielen - Jessica Ganz (SG Altheim)
12 Tore in 17 Spielen - Sabrina Mulke (TV Jebenhausen)
11 Tore in 19 Spielen - Sarah Ungericht (SV Musbach)
9 Tore in 22 Spielen - Charlette Sittner (SGM Oppenweiler/Sulzbach)
8 Tore in 18 Spielen - Sophie Bayer (VfB Stuttgart II)
8 Tore in 20 Spielen - Samira Steiner (1. FC Donzdorf)
8 Tore in 14 Spielen - Lorena Stagel Alberto (VfL Sindelfingen Ladies)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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33 Tore in 18 Spielen - Ina Steinmetz (TGV Dürrenzimmern)
27 Tore in 22 Spielen - Cecilia Mauthe (FV 09 Nürtingen)
18 Tore in 16 Spielen - Sonia Munz (SpVgg Satteldorf)
16 Tore in 18 Spielen - Julia Hörz (SV Hoffeld)
15 Tore in 21 Spielen - Janina Jänel (TSV Nellmersbach)
15 Tore in 15 Spielen - Sabrina Trampitsch (TSV Wendlingen)
14 Tore in 21 Spielen - Laura Pfeiffer (TSV Ottmarsheim)
12 Tore in 12 Spielen - Kim Redelfs (TSV Nellmersbach)
12 Tore in 19 Spielen - Lynn Rathfelder (TGV Dürrenzimmern)
11 Tore in 16 Spielen - Kassandra Draband (TGV Dürrenzimmern)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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29 Tore in 22 Spielen - Kerstin Schneider (FC Blau-Weiß Bellamont)
28 Tore in 15 Spielen - Leonie Weber (TSV Lustnau)
19 Tore in 21 Spielen - Tina Straub (TSV Albeck)
16 Tore in 17 Spielen - Tanaya Betz (TSV Lustnau)
15 Tore in 15 Spielen - Chantal Ebinger (TSV Tettnang II)
15 Tore in 17 Spielen - Aliza Margo Zuber (SV Deuchelried)
15 Tore in 20 Spielen - Jana Sophie Albrecht (SV Oberreichenbach)
14 Tore in 20 Spielen - Alicia Roller (Spvgg Berneck-Zwerenberg)
14 Tore in 20 Spielen - Verena Essig (TSV Albeck)
14 Tore in 18 Spielen - Louisa Teufel (TSV Sondelfingen)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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21 Tore in 18 Spielen - Ramona Dierolf (SV Heilbronn am Leinbach)
20 Tore in 22 Spielen - Nisane Gezer (SV Heilbronn am Leinbach)
18 Tore in 17 Spielen - Alina Müller (SV Leingarten)
16 Tore in 21 Spielen - Lisa von der Heide (SV Heilbronn am Leinbach)
15 Tore in 20 Spielen - Selma Mahmutović (SV Leingarten)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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21 Tore in 19 Spielen - Dana Kanan (VfB Obertürkheim)
18 Tore in 18 Spielen - Rieke Bulla (TSV Heimsheim)
15 Tore in 19 Spielen - Larissa Tihanyi (SG Schorndorf)
14 Tore in 21 Spielen - Julia Knoblauch (TSV Deizisau)
14 Tore in 9 Spielen - Louisa Kiefer (Sportvg Feuerbach)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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28 Tore in 19 Spielen - Franka Arnholdt (1. FC Normannia Gmünd)
23 Tore in 22 Spielen - Sophie Becker (SGM Aufhausen/Nellingen)
16 Tore in 20 Spielen - Nadine Frank (TSV Hüttlingen)
16 Tore in 19 Spielen - Sophia Floridia (SGM Aufhausen/Nellingen)
12 Tore in 18 Spielen - Lea Seibold (SG SV Ebnat / SV Waldhsn.)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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40 Tore in 16 Spielen - Leonie Keilbach (Spvgg Aldingen)
24 Tore in 20 Spielen - Jula Ill (TSV Stetten Hechingen)
18 Tore in 19 Spielen - Cora Herrmann (TSG Wittershausen)
17 Tore in 11 Spielen - Anja Lewandowski (SG Glatten/Hopfau)
13 Tore in 8 Spielen - Bianca Schwark (SG Glatten/Hopfau)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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19 Tore in 18 Spielen - Tatjana Bitterle (SG Öpfingen/Altheim II II)
16 Tore in 15 Spielen - Madita Habermehl (SSV Reutlingen)
16 Tore in 20 Spielen - Celine Geiger (SG Uttenweiler / Unlingen)
13 Tore in 14 Spielen - Stefanie Gruber (TSV Gomaringen)
13 Tore in 18 Spielen - Vanessa Ott (SG Langenensl./Bing.)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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18 Tore in 22 Spielen - Isabelle Gschwind (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
14 Tore in 21 Spielen - Viktoria Matern (SGM Eglofs/Heimenkirch)
12 Tore in 20 Spielen - Laura Wolfgang (SG Bad Waldsee / SV Reute)
12 Tore in 14 Spielen - Eva-Maria Pfau (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
11 Tore in 15 Spielen - Lilith Knauf (SG Kressbronn / FV Langenarg)
Hier gibt es die gesamte Liste.
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