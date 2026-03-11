Die Top-Torjägerinnen aller Frauen-Ligen in Württemberg

Die Frauen-Ligen in Württemberg gehen in die zweite Hälfte. Im bisherigen Saisonverlauf haben sich zahlreiche Spielerinnen in die Torschützenlisten eingetragen. FuPa gibt den Überblick.
15 Tore – Nicole Billa (VfB Stuttgart)
13 Tore – Laura Bröring (SV Meppen)
13 Tore – Vital Zina Kats (FSV Mainz 05)
11 Tore – Elira Terakaj (FC Bayern München II)
10 Tore – Chiara Bouziane (FSV Mainz 05)
10 Tore – Pija Reininger (SC Sand)
9 Tore – Dörthe Hoppius (VfL Bochum)
8 Tore – Anna-Lena Fritz (FC Ingolstadt 04)
8 Tore – Anny Kerim-Lindland (VfL Wolfsburg II)
8 Tore – Julia Matuschewski (SC Sand)
---
14 Tore – Melissa Zweigner-Genzer (Karlsruher SC)
11 Tore – Johanna Hildebrandt (KSV Hessen Kassel)
9 Tore – Angelina Klopstein (SC Sand II)
9 Tore – Luisa Wölfel (SpVgg Greuther Fürth)
8 Tore – Anna Hofrichter (SV 67 Weinberg)
8 Tore – Weena Simmen (SC Freiburg II)
7 Tore – Mathilda Dillmann (Karlsruher SC)
7 Tore – Lea Würth (SV 67 Weinberg)
6 Tore – Ann-Sophie Braun (TSG 1899 Hoffenheim II)
6 Tore – Sara Sahiti (TSG 1899 Hoffenheim II)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
10 Tore – Silvana Arcangioli (SV Hegnach)
10 Tore – Lisa Kröper (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
9 Tore – Josephine Wild (1. FC Heidenheim)
8 Tore – Eva Yara Werner (SV Hegnach)
7 Tore – Sophia Zechmeister (1. FC Mühlhausen)
7 Tore – Vanessa Ziegler (SV Gottenheim)
6 Tore – Jana Erdle (TSV Tettnang)
6 Tore – Melanie Geiselhart (SV Alberweiler)
6 Tore – Milica Kuburovic (Karlsruher SC II)
6 Tore – Annika Meßner (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
10 Tore – Lene Berner (SV Eutingen)
10 Tore – Chantal Fath (SG Altheim)
9 Tore – Jessica Ganz (SG Altheim)
7 Tore – Lara Langanke (TSV Münchingen)
7 Tore – Sarah Ungericht (SV Musbach)
6 Tore – Emma Babic (VfB Stuttgart II)
6 Tore – Vanessa Deisling (TSV Frommern)
6 Tore – Charlette Sittner (SGM Oppenweiler/Sulzbach)
6 Tore – Lorena Stagel Alberto (VfL Sindelfingen Ladies)
5 Tore – Fabienne Fay (TV Jebenhausen)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
19 Tore – Ina Steinmetz (TGV Dürrenzimmern)
16 Tore – Cecilia Mauthe (FV 09 Nürtingen)
12 Tore – Sabrina Trampitsch (TSV Wendlingen)
9 Tore – Kassandra Draband (TGV Dürrenzimmern)
8 Tore – Melinda Farruggia (FV 09 Nürtingen)
8 Tore – Laura Pfeiffer (TSV Ottmarsheim)
7 Tore – Julia Hörz (SV Hoffeld)
7 Tore – Jana Köder (FC Ellwangen)
7 Tore – Lynn Rathfelder (TGV Dürrenzimmern)
6 Tore – Sonia Munz (SpVgg Satteldorf)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
14 Tore – Leonie Weber (TSV Lustnau)
13 Tore – Kerstin Schneider (FC Blau-Weiß Bellamont)
11 Tore – Tanaya Betz (TSV Lustnau)
11 Tore – Tina Straub (TSV Albeck)
11 Tore – Aliza Margo Zuber (SV Deuchelried)
9 Tore – Lotta Brunnenmiller (SV Unterjesingen)
9 Tore – Tabea Gropper (FC Blau-Weiß Bellamont)
8 Tore – Tabea Einfalt (SV Granheim)
8 Tore – Verena Essig (TSV Albeck)
7 Tore – Jana Sophie Albrecht (SV Oberreichenbach)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
13 Tore – Ramona Dierolf (SV Heilbronn am Leinbach)
11 Tore – Nisane Gezer (SV Heilbronn am Leinbach)
10 Tore – Lisa von der Heide (SV Heilbronn am Leinbach)
9 Tore – Alina Müller (SV Leingarten)
8 Tore – Melinda Haag (SpVgg Gammesfeld)
8 Tore – Jasmin Pilz (SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental)
7 Tore – Jennifer Beck (SpVgg Gammesfeld)
7 Tore – Merle Niemann (TSV Neuenstein II)
7 Tore – Isabelle Wein (TGV Dürrenzimmern II)
6 Tore – Jasmin Grünagel (TSV Langenbeutingen)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
10 Tore – Julia Knoblauch (TSV Deizisau)
9 Tore – Rieke Bulla (TSV Heimsheim)
9 Tore – Dana Kanan (VfB Obertürkheim)
8 Tore – Stefanie Pless (VfB Obertürkheim)
7 Tore – Greta Haaks (Sportvg Feuerbach)
7 Tore – Hanna Tegelmann (Sportvg Feuerbach)
7 Tore – Lenia Zumbruch (TSV Heumaden)
6 Tore – Yasmina Cerdan (SV Winnenden)
6 Tore – Emily Mayerlen (SV Winnenden)
6 Tore – Marie Pfaffeneder (SV Horrheim)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
16 Tore – Franka Arnholdt (1. FC Normannia Gmünd)
15 Tore – Sophie Becker (SGM Aufhausen/Nellingen)
12 Tore – Melanie Binder (TSV Ruppertshofen)
10 Tore – Sophia Floridia (SGM Aufhausen/Nellingen)
10 Tore – Nadine Frank (TSV Hüttlingen)
9 Tore – Nadine Hessenthaler (TSV Ruppertshofen)
7 Tore – Anika Schneider (SG SV Ebnat / SV Waldhausen)
6 Tore – Daniela Klenk (1. FC Normannia Gmünd)
6 Tore – Nina Knödler (SGM Alfdorf/Mögglingen)
6 Tore – Tyra Öztekin (VfL Ulm/Neu-Ulm)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
19 Tore – Leonie Keilbach (Spvgg Aldingen)
13 Tore – Bianca Schwark (SG Glatten/Hopfau)
12 Tore – Jula Ill (TSV Stetten Hechingen)
12 Tore – Anja Lewandowski (SG Glatten/Hopfau)
10 Tore – Cora Herrmann (TSG Wittershausen)
7 Tore – Lara Ernst (SG Locherhof/Mariazell)
7 Tore – Romina Klemm (Spvgg Aldingen)
7 Tore – Annabel Peters (VfL Herrenberg II)
5 Tore – Franziska Heckele (SpVgg Leidringen)
5 Tore – Vanessa Merkt (Spvgg Aldingen)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
15 Tore – Madita Habermehl (SSV Reutlingen)
10 Tore – Vanessa Ott (SG Langenenslingen/Bingen)
8 Tore – Celine Geiger (SG Uttenweiler / Unlingen)
8 Tore – Stefanie Gruber (TSV Gomaringen)
8 Tore – Verena Moser (SSV Reutlingen)
7 Tore – Tatjana Bitterle (SG Öpfingen/Altheim II)
7 Tore – Alina Franzke (SG Oberndorf/Poltringen)
7 Tore – Lara Reichert (SSV Reutlingen)
6 Tore – Katharina Amann (TSV Pfronstetten)
6 Tore – Janine Hemmes (SG Frohnstetten/Schwenningen/Stetten)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---
8 Tore – Isabelle Gschwind (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
8 Tore – Viktoria Matern (SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts)
7 Tore – Tina Aschenbrenner (SV Immenried)
7 Tore – Eva-Maria Pfau (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
7 Tore – Laura Wolfgang (SG Bad Waldsee / SV Reute)
6 Tore – Sarah Birk (SG Mietingen / Baltringen)
6 Tore – London Lewis (SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz)
6 Tore – Anna Patschke (SG TSV Eschach / Brochenzell)
6 Tore – Bianca Winkler (SG Warthausen / Alberweiler II)
5 Tore – Thea Hengge (SV Beuren/Isny)
Hier gibt es die gesamte Liste.
---