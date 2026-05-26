Die Top-Torjäger von der Regionalliga bis zur Landesliga

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
22 Tore in 33 Spielen - Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
21 Tore in 30 Spielen - Pascal Testroet (SV Sandhausen)
16 Tore in 31 Spielen - Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf)
13 Tore in 30 Spielen - David Tomic (SV Stuttgarter Kickers)
13 Tore in 33 Spielen - Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
21 Tore in 33 Spielen - Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
20 Tore in 33 Spielen - Marcel Sökler (SSV ReutlingenFC 08 Villingen)
20 Tore in 30 Spielen - Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)
17 Tore in 33 Spielen - Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
16 Tore in 30 Spielen - Daniele Gabriele (FV Ravensburg)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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24 Tore in 29 Spielen - Ante Galic (Young Boys Reutlingen)
19 Tore in 26 Spielen - Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)
18 Tore in 29 Spielen - Tim Steinhilber (FC Holzhausen)
18 Tore in 18 Spielen - Janik Michel (FC Holzhausen)
18 Tore in 20 Spielen - Hannes Pöschl (TSV Berg)
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30 Tore in 28 Spielen - Laurin Stütz (SKV Rutesheim)
25 Tore in 26 Spielen - Faton Sylaj (SG Weinstadt)
23 Tore in 24 Spielen - Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
23 Tore in 27 Spielen - Kujtim Sylaj (SG Weinstadt)
20 Tore in 27 Spielen - Lorik Makolli (TSG Öhringen)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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26 Tore in 28 Spielen - Aykut Durna (1. FC Eislingen)
24 Tore in 27 Spielen - Baran Ates (TSV Bad Boll)
19 Tore in 21 Spielen - Lars Jäger (TSV Ehningen)
18 Tore in 23 Spielen - Ivan Matanovic (TSV Bernhausen)
15 Tore in 26 Spielen - David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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24 Tore in 29 Spielen - Mirhan Inan (TSG Balingen II)
23 Tore in 25 Spielen - Fabio Chiurazzi (BSV 07 Schwenningen)
20 Tore in 24 Spielen - Pascal Schoch (SG Empfingen)
15 Tore in 28 Spielen - Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen)
14 Tore in 29 Spielen - Nino Rebholz (VfL Mühlheim)
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23 Tore in 26 Spielen - Dominik Martin (SV Reinstetten)
19 Tore in 30 Spielen - Timo Leitner (TSV 1889 Buch)
18 Tore in 24 Spielen - Benjamin Klingen (TSV Neu-Ulm)
17 Tore in 29 Spielen - Philipp Strobel (SSG Ulm 99)
16 Tore in 29 Spielen - Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm)
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