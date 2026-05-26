Die Top-Torjäger von der Regionalliga bis zur Landesliga

Oberliga Baden-Württemberg

21 Tore in 33 Spielen - Tasos Leonidis (FC Nöttingen)

20 Tore in 33 Spielen - Marcel Sökler (SSV ReutlingenFC 08 Villingen)

20 Tore in 30 Spielen - Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)

17 Tore in 33 Spielen - Hannes Scherer (FSV Hollenbach)

16 Tore in 30 Spielen - Daniele Gabriele (FV Ravensburg)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Verbandsliga Württemberg

24 Tore in 29 Spielen - Ante Galic (Young Boys Reutlingen)

19 Tore in 26 Spielen - Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)

18 Tore in 29 Spielen - Tim Steinhilber (FC Holzhausen)

18 Tore in 18 Spielen - Janik Michel (FC Holzhausen)

18 Tore in 20 Spielen - Hannes Pöschl (TSV Berg)