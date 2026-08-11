Die Top-Torjäger von der Regionalliga bis zur Landesliga

Oberliga Baden-Württemberg

2 Tore in 1 Spiel - Tim Pöhler (TSG Backnang)

2 Tore in 1 Spiel - Maximilian Resch (FC Teningen)

1 Tor in 1 Spiel - Giuliano Greco (TSG Backnang)

1 Tor in 1 Spiel - Josip Milardovic (FC Teningen)

1 Tor in 1 Spiel - Wycliff Yeboah (SSV Reutlingen)

weitere Spieler mit 1 Tor

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Verbandsliga Württemberg

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