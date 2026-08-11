Die Top-Torjäger von der Regionalliga bis zur Landesliga

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
2 Tore in 1 Spiel - Dennis Chessa (SSV Ulm 1846 Fußball)
2 Tore in 1 Spiel - Filip Pandza (FSV Frankfurt)
2 Tore in 1 Spiel - Gwang-in Lee (SGV Heilbronn-Freiberg)
2 Tore in 1 Spiel - Birkan Celik (FC 08 Homburg)
2 Tore in 1 Spiel - Tim Pöhler (TSG Backnang)
2 Tore in 1 Spiel - Maximilian Resch (FC Teningen)
1 Tor in 1 Spiel - Giuliano Greco (TSG Backnang)
1 Tor in 1 Spiel - Josip Milardovic (FC Teningen)
1 Tor in 1 Spiel - Wycliff Yeboah (SSV Reutlingen)
weitere Spieler mit 1 Tor
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noch kein SpielbetriebHier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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3 Tore in 1 Spiel - Mouhamad Gueye (FV Löchgau)
2 Tore in 1 Spiel - Nektarios Tsouloulis (FV Löchgau)
2 Tore in 1 Spiel - Sami Demir (SG Weinstadt)
1 Tor in 1 Spiel - Louis Hermann (TSV Crailsheim)
1 Tor in 1 Spiel - Sascha Schmalz (SG Weinstadt)
weitere Spieler mit 1 Tor
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2 Tore in 1 Spiel - Ekrem Servi (TSV Bernhausen)
1 Tor in 1 Spiel - Christoph Schindele (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
1 Tor in 1 Spiel - Daniel Nietzer (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
1 Tor in 1 Spiel - Ari Ilhan (ASV Botnang)
1 Tor in 1 Spiel - Mirza Vila (GSV Maichingen)
weitere Spieler mit 1 Tor
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