Die Top-Torjäger von der Regionalliga bis zur Landesliga

Oberliga Baden-Württemberg

19 Tore in 29 Spielen - Tasos Leonidis (FC Nöttingen)

17 Tore in 29 Spielen - Hannes Scherer (FSV Hollenbach)

17 Tore in 26 Spielen - Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)

15 Tore in 26 Spielen - Daniele Gabriele (FV Ravensburg)

15 Tore in 28 Spielen - Bekem Can Bicki (Karlsruher SC II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Verbandsliga Württemberg

19 Tore in 26 Spielen - Ante Galic (Young Boys Reutlingen)

18 Tore in 23 Spielen - Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)

18 Tore in 18 Spielen - Janik Michel (FC Holzhausen)

16 Tore in 23 Spielen - Lukas Behr (FC Rottenburg)

15 Tore in 27 Spielen - Patrick Werner (TSV Oberensingen)