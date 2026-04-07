Die Top-Torjäger von der Regionalliga bis zur Landesliga

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
17 Tore in 26 Spielen - Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
15 Tore in 23 Spielen - Pascal Testroet (SV Sandhausen)
13 Tore in 26 Spielen - Ismail Harnafi (FSV Frankfurt)
12 Tore in 24 Spielen - Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf)
12 Tore in 26 Spielen - Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
17 Tore in 26 Spielen - Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
16 Tore in 25 Spielen - Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
14 Tore in 25 Spielen - Bekem Can Bicki (Karlsruher SC II)
14 Tore in 25 Spielen - Marin Stefotic (SV Oberachern)
14 Tore in 23 Spielen - Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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18 Tore in 18 Spielen - Janik Michel (FC Holzhausen)
17 Tore in 23 Spielen - Ante Galic (Young Boys Reutlingen)
16 Tore in 21 Spielen - Lukas Behr (FC Rottenburg)
15 Tore in 20 Spielen - Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)
14 Tore in 24 Spielen - Patrick Werner (TSV Oberensingen)
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21 Tore in 20 Spielen - Faton Sylaj (SG Weinstadt)
18 Tore in 20 Spielen - Kujtim Sylaj (SG Weinstadt)
16 Tore in 20 Spielen - Lorik Makolli (TSG Öhringen)
16 Tore in 18 Spielen - Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
15 Tore in 21 Spielen - Laurin Stütz (SKV Rutesheim)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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20 Tore in 21 Spielen - Aykut Durna (1. FC Eislingen)
16 Tore in 20 Spielen - Baran Ates (TSV Bad Boll)
13 Tore in 19 Spielen - David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
12 Tore in 16 Spielen - Lars Jäger (TSV Ehningen)
11 Tore in 18 Spielen - Raphael Hahn (MTV Stuttgart)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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21 Tore in 22 Spielen - Mirhan Inan (TSG Balingen II)
16 Tore in 18 Spielen - Pascal Schoch (SG Empfingen)
13 Tore in 18 Spielen - Fabio Chiurazzi (BSV 07 Schwenningen)
12 Tore in 22 Spielen - Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen)
12 Tore in 16 Spielen - Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
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21 Tore in 19 Spielen - Dominik Martin (SV Reinstetten)
16 Tore in 23 Spielen - Timo Leitner (TSV 1889 Buch)
15 Tore in 23 Spielen - Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm)
12 Tore in 23 Spielen - Michael Schmid (FV Rot-Weiß Weiler)
11 Tore in 18 Spielen - Benjamin Klingen (TSV Neu-Ulm)
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