Die Top-Torjäger von der Regionalliga bis zur Landesliga

Oberliga Baden-Württemberg

17 Tore in 26 Spielen - Hannes Scherer (FSV Hollenbach)

16 Tore in 25 Spielen - Tasos Leonidis (FC Nöttingen)

14 Tore in 25 Spielen - Bekem Can Bicki (Karlsruher SC II)

14 Tore in 25 Spielen - Marin Stefotic (SV Oberachern)

14 Tore in 23 Spielen - Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Verbandsliga Württemberg

18 Tore in 18 Spielen - Janik Michel (FC Holzhausen)

17 Tore in 23 Spielen - Ante Galic (Young Boys Reutlingen)

16 Tore in 21 Spielen - Lukas Behr (FC Rottenburg)

15 Tore in 20 Spielen - Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)

14 Tore in 24 Spielen - Patrick Werner (TSV Oberensingen)