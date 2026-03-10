Die Top-Torjäger von der Regionalliga bis zur Landesliga

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
16 Tore – Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
15 Tore – Pascal Testroet (SV Sandhausen)
13 Tore – Ismail Harnafi (FSV Frankfurt)
11 Tore – Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
10 Tore – David Amegnaglo (SC Freiburg II)
14 Tore – Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
13 Tore – Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
12 Tore – Bekem Can Bicki (Karlsruher SC II)
12 Tore – Marcel Sökler (SSV Reutlingen 05 / FC 08 Villingen)
11 Tore – Daniele Gabriele (FV Ravensburg)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
18 Tore – Janik Michel (FC Holzhausen)
14 Tore – Hannes Pöschl (TSV Berg)
13 Tore – Ante Galic (Young Boys Reutlingen)
13 Tore – Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)
12 Tore – Kai Kramer (VfB Friedrichshafen)
---
19 Tore – Faton Sylaj (SG Weinstadt)
16 Tore – Kujtim Sylaj (SG Weinstadt)
15 Tore – Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
14 Tore – Lorik Makolli (TSG Öhringen)
14 Tore – Laurin Stütz (SKV Rutesheim)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
17 Tore – Aykut Durna (1. FC Eislingen)
14 Tore – Baran Ates (TSV Bad Boll)
13 Tore – David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
12 Tore – Lars Jäger (TSV Ehningen)
10 Tore – Yannik Kögler (TSV Köngen)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
17 Tore – Mirhan Inan (TSG Balingen II)
16 Tore – Pascal Schoch (SG Empfingen)
12 Tore – Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
11 Tore – Denis Bozicevic (SG Empfingen)
11 Tore – Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen)
---
18 Tore – Dominik Martin (SV Reinstetten)
11 Tore – Timo Leitner (TSV 1889 Buch)
11 Tore – Michael Schmid (FV Rot-Weiß Weiler)
11 Tore – Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm)
10 Tore – Philipp Auer (SV Mietingen)
---