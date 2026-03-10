Die Top-Torjäger von der Regionalliga bis zur Landesliga

Oberliga Baden-Württemberg

14 Tore – Tasos Leonidis (FC Nöttingen)

13 Tore – Hannes Scherer (FSV Hollenbach)

12 Tore – Bekem Can Bicki (Karlsruher SC II)

12 Tore – Marcel Sökler (SSV Reutlingen 05 / FC 08 Villingen)

11 Tore – Daniele Gabriele (FV Ravensburg)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Verbandsliga Württemberg

18 Tore – Janik Michel (FC Holzhausen)

14 Tore – Hannes Pöschl (TSV Berg)

13 Tore – Ante Galic (Young Boys Reutlingen)

13 Tore – Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)

12 Tore – Kai Kramer (VfB Friedrichshafen)