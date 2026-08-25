Die Top-Torjäger von der Oberliga bis zur Landesliga

4 Tore in 3 Spielen - Tim Pöhler (TSG Backnang) 4 Tore in 3 Spielen - Dominik Emminger (FC 08 Villingen) 4 Tore in 3 Spielen - Maximilian Resch (FC Teningen) 3 Tore in 3 Spielen - Fabijan Domic (TSG Backnang) 3 Tore in 3 Spielen - Jonas Meiser (Young Boys Reutlingen)

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Verbandsliga Württemberg

4 Tore in 2 Spielen - Hannes Scherer (FSV Hollenbach)

4 Tore in 2 Spielen - Patrick Werner (TSV Oberensingen)

3 Tore in 2 Spielen - Inas Music (FSV Hollenbach)

3 Tore in 2 Spielen - Maurice Dreher (TSV Ehningen)

3 Tore in 2 Spielen - Roman Timoshenko (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)