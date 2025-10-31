Die Top-Torjäger treffen: Luhdorf & Holvede setzen späten Lucky-Punch

Während in der Kreisliga Harburg und der 1. Kreisklasse einerseits der laufende Spieltag eingeläutet wurde, traten einige Duellanten auch zu Nachholspielen an. In der Kreisliga Harburg trafen für Luhdorf und Holvede jeweils ihre Top-Torjäger, der MTV Ramelsloh sorgte in der 1. Kreisklasse für die nächste Machtdemonstration.

Michel Elmers lässt Holvede in der Nachspielzeit jubeln! Nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen legte Fleestedt zuletzt eine beeindruckende Serie hin, die der TSV nun beendete. Allerdings boten sich den Hausherren durchaus die Möglichkeiten den Lauf fortzusetzen, nachdem Luis Schönhardt Fernandez (32.) und Niklas Dyballa (68.) ihnen jeweils die Führung bescherte. Nachdem Henning Smidt (49.) und Malte Weitendorf (77.) jeweils ausglichen, setzte Elmers den späten Lucky-Punch (90.+3).

Obwohl der MTV Luhdorf-Roydorf eine 3:1-Führung aus der Hand gab, feiert der Aufsteiger im Nachholspiel den nächsten Dreier. Damit bleibt der MTV bei einem weiteren ausstehenden Nachholspiel gemeinsam mit dem VfL Maschen der ärgste Verfolger von Tabellenführer FC Este 2012. Den Unterschied machte einmal mehr Torjäger Leonard Clauer, der sich mit seinem elften Saisontor gemeinsam mit Holvedes Weitendorf an der Spitze einsortiert.

Die Meckelfelder ließen kurz nach Wiederanpfiff die Möglichkeit liegen, aus elf Metern in Führung zu gehen. Der TVM ließ sich von diesem Rückschlag aber nicht aus der Bahn werfen, sondern kam durch Phil Freudenthal zum erlösenden 1:0 (66.). Nachdem Niels Oldenburg nach einer Ecke erhöhte (74.), sorgte Cord Block für eine spannende Schlussphase (77.). Letztlich verpassten es die Hausherren zwar den Deckel draufzumachen, feierten aber dann doch einen wichtigen Sieg.

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Zunächst einmal ein großer Dank an die SG Elbdeich – ein Flutlicht ging nicht und wir haben in gemeinsamer Absprache entschieden, dass das Spiel trotzdem stattfinden kann. Das Spiel begann auf Augenhöhe, dann hatten wir die besseren Chancen, die wir nicht reinmachen. Nach dem verschossenen Elfmeter haben wir uns kurz geschüttelt, sind aber drangeblieben. Weil wir hundertprozentige Möglichkeiten nicht genutzt haben, blieb es bei einem knappen Ergebnis, bei dem ich wieder nur die Chancenverwertung bemängeln kann.“

In der Schlussphase brachte ein Elfmeter von Nico Bültemann die Eintracht auf die Siegerstraße (69.), kurz darauf legte Moritz Bolsinger entscheidend nach (78.). Kurz vor Schluss brachte ein Strafstoß von Thies Brunckhorst die Spannung zurück (90.), letztlich hielt der Vorsprung der Deichkicker aber bis zum Schlusspfiff.