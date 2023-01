Die Top-Torjäger in Niedersachsens Bezirksligen zur Winterpause Wer hat die meisten Treffer in den Bezirksligen?

Sie sind womöglich zu Höherem berufen und treffen wie am Fließband: Die Top-Torjäger der Bezirksligen in Niedersachsen. Bereits zur Winterpause hat ein Spieler bereits 36 Tore auf dem Konto. Wir geben euch einen Überblick, wer die Torschützenlisten der einzelnen Bezirksligen zur Winterpause anführt.

Die Top-Torschützen aller Bezirksligen:

🥇 Rico-Rene Frank vom FC Germania Bleckenstedt in der BZL Braunschweig 3 mit 36 Toren

🥈 Hannes Milan vom 1.FC Germania Egestorf-Langreder II in der BZL Hannover 2 mit 27 Toren

🥉 Philipp Wolfram vom TV Meckelfeld in der BZL Lüneburg 2 mit 24 Toren



Bezirksliga Braunschweig 1

1. Luca Ehresmann (TSV Hillerse) ⚽ 15 Tore

2. Giuseppe Marchese (SV Reislingen-Neuhaus) ⚽ 14 Tore

2. Marcel-Luis Mokry (SSV Vorsfelde II) ⚽ 14 Tore

4. Arben Biboski (SV Gifhorn)⚽ 13 Tore

4. Leon Menzendorf (SV Groß Oesingen) ⚽ 13 Tore

6. Fabian Bauer (VfB Fallersleben) ⚽ 12 Tore

6. Nick-Jonas Borgfeld (TSV Hillerse) ⚽ 12 Tore

6. Simone de Gaetani (USI Wolfsburg II) ⚽ 12 Tore

9. Julian Plagge (SV GW Calberlah) ⚽ 10 Tore

10. Ibrahim Abdelkarim (SV Barnstorf) ⚽ 9 Tore

10. Fatmir Bartolen (SV Gifhorn) ⚽ 9 Tore

Bezirksliga Braunschweig 2

1. Michel Broders (MTV Hondelage) ⚽ 17 Tore

1. Luc-Lennard Kilian (SC Rot-Weiß Volkmarode) ⚽ 17 Tore

1. Tim Schmalkoke (FC Rautheim) ⚽ 17 Tore

4. Ben Luis Adam (TSV Germania Lamme) ⚽ 15 Tore

4. Tim Luplow (BSC Acosta II) ⚽ 15 Tore

6. Ilyas Bircan (FC Türk Gücü Helmstedt) ⚽ 14 Tore

7. Masirullah Omarkhiel (FC Türk Gücü Helmstedt) ⚽ 13 Tore

8. Ole Broders (MTV Hondelage) ⚽ 12 Tore

9. Marvin Thurau (SC Rot-Weiß Volkmarode) ⚽ 11 Tore

10. Christoph Link (BSC Acosta II) ⚽ 10 Tore

10. Bernd Mittendorf (SV Lauingen Bornum) ⚽ 10 Tore

10. Florian Naumann (FC Heeseberg) ⚽ 10 Tore

Bezirksliga Braunschweig 3

1. Rico-Rene Frank (FC Germania Bleckenstedt) ⚽ 36 Tore

2. Raul Lora-Moreno (Goslarer SC) ⚽ 22 Tore

3. Jason Becker (FC Germania Bleckenstedt) ⚽ 17 Tore

4. Florian Eggert (SV Fortuna Lebenstedt) ⚽ 14 Tore

5. Tahir Darboe (FC Germania Bleckenstedt) ⚽ 13 Tore

5. Phillip Lüer (TSV Üfingen) ⚽ 13 Tore

7. Patrick Marquardt (VfL Salder) ⚽ 11 Tore

8. Domenik Müller (MTV Lichtenberg) ⚽ 10 Tore

9. Sadik Balikci (KSV Vahdet Salzgitter) ⚽ 9 Tore

9. Marvin Tetzel (SV Fümmelse) ⚽ 9 Tore

9. Philip Thiele (MTV Wolfenbüttel II) ⚽ 9 Tore

Bezirksliga Braunschweig 4

1. Dustin Hoffmann (SVG Einbeck) ⚽ 14 Tore

2. Björn Denecke (FC Gleichen) ⚽ 13 Tore

2. Omar El Zein (VfR Dostluk Osterode) ⚽ 13 Tore

4. Dennis Falinski (Bovender SV) ⚽ 12 Tore

5. Niclas Pfeifenschneider (RSV Göttingen) ⚽ 11 Tore

5. Daniel Schmidt (TuSpo Petershütte) ⚽ 11 Tore

7. Luca Macke (SG Denkersh./​Lagersh.) ⚽ 10 Tore

8. Leon Fromm (SG Werratal) ⚽ 9 Tore

8. Rene Jung (SG Bergdörfer) ⚽ 9 Tore

Bezirksliga Hannover 1

1. Patrick Mesenbring (TSV Mühlenfeld) ⚽ 11 Tore

1. Marvin Zwiebler (TuS Sudweyhe) ⚽ 11 Tore

3. Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld) ⚽ 10 Tore

3. Paul Kosenkow (TUS St.Hülfe-Heede) ⚽ 10 Tore

3. Lauritz Meyer (FC Sulingen) ⚽ 10 Tore

3. Aydin Sünün (TUS St.Hülfe-Heede) ⚽ 10 Tore

7. Dustin Meinking (TuS Drakenburg) ⚽ 9 Tore

8. Maurice Krüger (FC Sulingen) ⚽ 8 Tore

9. Jan-Christoph Kornau (SV Bruchhausen-Vilsen) ⚽ 7 Tore

9. Bennet Lüdecke (FC Sulingen) ⚽ 7 Tore

9. Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe) ⚽ 7 Tore

Bezirksliga Hannover 2

1. Hannes Milan (1.FC Germania Egestorf-Langreder II) ⚽ 27 Tore

2. Alexander Bremer (VfL Bückeburg) ⚽ 20 Tore

2. Christian Kolter (TSV Goltern) ⚽ 20 Tore

4. Tobias Kienlin (TSV Barsinghausen) ⚽ 15 Tore

5. Kaoa Aosman (SC Rinteln) ⚽ 11 Tore

5. Tim Scheffler (TSV Goltern) ⚽ 11 Tore

7. Mike Ehlert (TSV Kolenfeld) ⚽ 9 Tore

7. Saif Hussain (FC Stadthagen) ⚽ 9 Tore

7. Qendrim Krasniqi (SC Rinteln) ⚽ 9 Tore

10. Deniz Aycicek (TSV Kolenfeld) ⚽ 8 Tore

10. Nico Tsitouridis (TuS Davenstedt) ⚽ 8 Tore

Bezirksliga Hannover 3

1. Kesip Caran (FC Lehrte) ⚽ 21 Tore

2. Markus Vogel (SV Iraklis Hellas) ⚽ 14 Tore

3. Chinoso Anoliefotu (Mellendorfer) ⚽ TV 11 Tore

3. Evangelos Papaefthimiou SV Iraklis Hellas) ⚽ 11 Tore

5. Patrik Ehlert (FC Lehrte) ⚽ 9 Tore

5. Lennart Hinz (MTV Ilten) ⚽ 9 Tore

7. Nils Gottschalk (Mellendorfer TV) ⚽ 8 Tore

7. Michael Jarzombek (TSV Burgdorf) ⚽ 8 Tore

7. Björn Masur (SV Ramlingen-Ehlershausen II ) ⚽ 8 Tore

7. Thorben Schierholz (MTV Ilten) ⚽ 8 Tore

7. Tobias Schmitt (FC Lehrte) ⚽ 8 Tore

7. Riad Smajli (HSC Hannover II) ⚽ 8 Tore

7. Thorben Steguweit (TSV 03 Sievershausen) ⚽ 8 Tore

Bezirksliga Hannover 4

1. Mahdi Khalid Biso (SV Newroz Hildesheim) ⚽ 20 Tore

2. Clark Brinkmann (SV Gehrden) ⚽ 16 Tore

3. Lars-Michel Riebesell (SV Einum) ⚽ 14 Tore

4. Christopher Schultz (SC Hemmingen-Westerfeld) ⚽ 12 Tore

5. Rezzan Bilmez (SV Newroz Hildesheim) ⚽ 11 Tore

5. Matthias-Sven Braczkowski (Mühlenberger SV) ⚽ 11 Tore

7. Adris Jankir (TuSpo Schliekum) ⚽ 10 Tore

7. Francisco Javier Pulido Leon (SV Ihme-Roloven) ⚽ 10 Tore

9. Roberto Cid-Valdes (TuSpo Schliekum) ⚽ 8 Tore

9. Finn Palczewski (VfL Eintracht Hannover) ⚽ 8 Tore

9. Mahmud Siala (TuSpo Schliekum) ⚽ 8 Tore

Bezirksliga Hannover 5

1. Julian Maass (SSG Halvestorf-Herkendorf) ⚽ 18 Tore

2. Jörn Heinzelmann (SV Eintracht Afferde) ⚽ 13 Tore

3. Jan Laumann (FC Ambergau-Volkersheim) ⚽ 12 Tore

4. Özkay Cakici (SV B-W Neuhof) ⚽ 9 Tore

4. Oguzhan Dogan (SV B-W Neuhof) ⚽ 9 Tore

6. Tizian März (TuSpo Lamspringe) ⚽ 8 Tore

6. Erik Röbbelen (MTV Almstedt) ⚽ 8 Tore

8. Jan-Mika Bartetzko (TuSpo Lamspringe) ⚽ 7 Tore

8. Lucas Bürger (SV B-W Neuhof) ⚽ 7 Tore

8. Marcel David (FC Ambergau-Volkersheim) ⚽ 7 Tore

8. Leandro Franco Ribeiro (MTSV Aerzen) ⚽ 7 Tore

8. Niklas Preußner (VfR Germ. Ochtersum) ⚽ 7 Tore

8. Lukas Schaper (VfR Germ. Ochtersum) ⚽ 7 Tore

8. Brian Van-Ditzhuyzen (MTV Almstedt) ⚽ 7 Tore

8. Stephan-Maurice Wennemann (FC Pyrmont Hagen) ⚽ 7 Tore