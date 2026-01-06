Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Oberliga Baden-Württemberg

12 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)

11 Tore Abdoulie M'Boob (Türkischer SV Singen)

11 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)

10 Tore Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)

10 Tore Pasqual Pander (VfR Mannheim)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Verbandsliga Württemberg

18 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)

14 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)

12 Tore Ante Galic (Young Boys Reutlingen)

11 Tore Simon Dilger (SSV Ehingen-Süd)

11 Tore Dorde Smiljic (FC Esslingen)