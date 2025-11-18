Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
14 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
12 Tore Pascal Testroet (SV Sandhausen)
10 Tore Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
9 Tore Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf)
8 Tore Ismail Harnafi (FSV Frankfurt)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
11 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
10 Tore Pasqual Pander (VfR Mannheim)
10 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
9 Tore Daniele Gabriele (FV Ravensburg)
9 Tore Marin Stefotic (SV Oberachern)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
17 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
13 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
9 Tore Kai Kramer (VfB Friedrichshafen)
9 Tore Günter Schmidt (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
9 Tore Dorde Smiljic (FC Esslingen)
---
18 Tore Faton Sylaj (SG Weinstadt)
14 Tore Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
11 Tore Lorik Makolli (TSG Öhringen)
10 Tore Laurin Stütz (SKV Rutesheim)
10 Tore Baris Yerlikaya (SpVgg Satteldorf)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
16 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)
13 Tore David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
12 Tore Baran Ates (TSV Bad Boll)
11 Tore Lars Jäger (TSV Ehningen)
10 Tore Yannik Kögler (TSV Köngen)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
13 Tore Pascal Schoch (SG Empfingen)
11 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
10 Tore Denis Bozicevic (SG Empfingen)
10 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
9 Tore Dave Nzally (TuS Ergenzingen)
---
11 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
10 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
10 Tore Michael Schmid (FV Rot-Weiß Weiler)
8 Tore Christoph Haas (SV Reinstetten)
8 Tore Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm)
---