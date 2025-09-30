Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Oberliga Baden-Württemberg

8 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)

7 Tore Marcel Sökler (FC 08 Villingen)

6 Tore Noah Lulic (1. CfR Pforzheim)

6 Tore Pasqual Pander (VfR Mannheim)

6 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Verbandsliga Württemberg

12 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)

12 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)

7 Tore Dorde Smiljic (FC Esslingen)

7 Tore Patrick Werner (TSV Oberensingen)

7 Tore Marvin Zimmermann (FSV Waiblingen)