Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
10 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
7 Tore Pascal Testroet (SV Sandhausen)
6 Tore Marius Köhl (SGV Freiberg)
5 Tore David Amegnaglo (SC Freiburg II)
5 Tore Mateo Biondic (SV Eintracht Trier 05)
8 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
7 Tore Marcel Sökler (FC 08 Villingen)
6 Tore Noah Lulic (1. CfR Pforzheim)
6 Tore Pasqual Pander (VfR Mannheim)
6 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
12 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
12 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
7 Tore Dorde Smiljic (FC Esslingen)
7 Tore Patrick Werner (TSV Oberensingen)
7 Tore Marvin Zimmermann (FSV Waiblingen)
7 Tore Faton Sylaj (SG Weinstadt)
7 Tore Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
7 Tore Louis Hermann (TSV Crailsheim)
6 Tore Marco Seufert (SV Leonberg/Eltingen)
6 Tore Laurin Stütz (SKV Rutesheim)
8 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)
6 Tore Tim Eckstein (SV Waldhausen)
6 Tore David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
5 Tore Michael Klauß (GSV Maichingen)
5 Tore Yannik Kögler (TSV Köngen)
8 Tore Denis Bozicevic (SG Empfingen)
7 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
6 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
6 Tore Dave Nzally (TuS Ergenzingen)
5 Tore Noel Feher (TSG Balingen II)
7 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
7 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
5 Tore Tim Bucher (FC Wangen)
5 Tore Hugo Höfner (FV Olympia Laupheim)
5 Tore Christopher Renz (TSV Neu-Ulm)
