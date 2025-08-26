 2025-08-21T14:07:42.707Z

Die Top-Torjäger in der Übersicht

Der Überblick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga.

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

Regionalliga Südwest

6 Tore Marius Köhl (SGV Freiberg)
5 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
4 Tore Damjan Marceta (SV Eintracht Trier 05)
3 Tore Volkan Celiktas (SG Sonnenhof Großaspach)
3 Tore Benjamin Girth (KSV Hessen Kassel)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Oberliga Baden-Württemberg

4 Tore Dean Melo (VfR Aalen)
3 Tore Cemal Durmus (1. CfR Pforzheim)
3 Tore Anes Vrazalica (FC Denzlingen)
2 Tore Alexander Aschauer (1. FC Normannia Gmünd)
2 Tore Fabijan Domic (TSG Backnang)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Verbandsliga Württemberg

8 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
5 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
4 Tore Daniel Baierle (TSV Weilimdorf)
4 Tore Rafael Terpsiadis (SV Fellbach)
3 Tore Marko Drljo (Young Boys Reutlingen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 1

4 Tore Laurin Stütz (SKV Rutesheim)
3 Tore Sebahattin Öztürk (TSG Öhringen)
3 Tore Marco Seufert (SV Leonberg/Eltingen)
2 Tore Louis Hermann (TSV Crailsheim)
2 Tore Lorik Makolli (TSG Öhringen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 2

3 Tore Michael Klauß (GSV Maichingen)
2 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)
2 Tore Tim Eckstein (SV Waldhausen)
2 Tore Markus Fickeisen (FV Spfr Neuhausen)
2 Tore Gianluca Gamuzza (VfL Sindelfingen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 3

4 Tore Marius Helmke (SV Zimmern)
3 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
3 Tore Fabio Chiurazzi (BSV 07 Schwenningen)
3 Tore Yannik Dorka (SV Nehren)
3 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 4

4 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
4 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
3 Tore Christian Glaser (SV Mietingen)
3 Tore Simon Müller (SSG Ulm 99)
2 Tore Jens Geiselmann (SC Staig)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

