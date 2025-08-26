Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
6 Tore Marius Köhl (SGV Freiberg)
5 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
4 Tore Damjan Marceta (SV Eintracht Trier 05)
3 Tore Volkan Celiktas (SG Sonnenhof Großaspach)
3 Tore Benjamin Girth (KSV Hessen Kassel)
4 Tore Dean Melo (VfR Aalen)
3 Tore Cemal Durmus (1. CfR Pforzheim)
3 Tore Anes Vrazalica (FC Denzlingen)
2 Tore Alexander Aschauer (1. FC Normannia Gmünd)
2 Tore Fabijan Domic (TSG Backnang)
8 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
5 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
4 Tore Daniel Baierle (TSV Weilimdorf)
4 Tore Rafael Terpsiadis (SV Fellbach)
3 Tore Marko Drljo (Young Boys Reutlingen)
4 Tore Laurin Stütz (SKV Rutesheim)
3 Tore Sebahattin Öztürk (TSG Öhringen)
3 Tore Marco Seufert (SV Leonberg/Eltingen)
2 Tore Louis Hermann (TSV Crailsheim)
2 Tore Lorik Makolli (TSG Öhringen)
3 Tore Michael Klauß (GSV Maichingen)
2 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)
2 Tore Tim Eckstein (SV Waldhausen)
2 Tore Markus Fickeisen (FV Spfr Neuhausen)
2 Tore Gianluca Gamuzza (VfL Sindelfingen)
4 Tore Marius Helmke (SV Zimmern)
3 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
3 Tore Fabio Chiurazzi (BSV 07 Schwenningen)
3 Tore Yannik Dorka (SV Nehren)
3 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
4 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
4 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
3 Tore Christian Glaser (SV Mietingen)
3 Tore Simon Müller (SSG Ulm 99)
2 Tore Jens Geiselmann (SC Staig)
