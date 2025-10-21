Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
12 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
10 Tore Pascal Testroet (SV Sandhausen)
8 Tore Fabio Moreno Y Fell (FSV Mainz 05 II)
7 Tore Marius Köhl (SGV Freiberg)
7 Tore Damjan Marceta (SV Eintracht Trier 05)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
9 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
9 Tore Pasqual Pander (VfR Mannheim)
8 Tore Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)
8 Tore Marcel Sökler (FC 08 Villingen)
8 Tore Marin Stefotic (SV Oberachern)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
15 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
13 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
8 Tore Patrick Werner (TSV Oberensingen)
7 Tore Daniel Baierle (TSV Weilimdorf)
7 Tore Günter Schmidt (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
---
10 Tore Faton Sylaj (SG Weinstadt)
9 Tore Lorik Makolli (TSG Öhringen)
9 Tore Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
8 Tore Ousainou Danso (SSV Schwäbisch Hall)
8 Tore Louis Hermann (TSV Crailsheim))
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
11 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)
11 Tore David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
7 Tore Baran Ates (TSV Bad Boll)
7 Tore Yannik Kögler (TSV Köngen)
6 Tore Tim Eckstein (SV Waldhausen)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
10 Tore Denis Bozicevic (SG Empfingen)
10 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
9 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
7 Tore Dave Nzally (TuS Ergenzingen)
7 Tore Pascal Schoch (SG Empfingen)
---
10 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
8 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
8 Tore Michael Schmid (FV Rot-Weiß Weiler)
6 Tore Tim Bucher (FC Wangen)
6 Tore Christoph Haas (SV Reinstetten)
---