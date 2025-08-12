Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
4 Tore Marius Köhl (SGV Freiberg)
3 Tore Volkan Celiktas (SG Sonnenhof Großaspach)
3 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
3 Tore Damjan Marceta (SV Eintracht Trier 05)
2 Tore David Amegnaglo (SC Freiburg II)
2 Tore Benjamin Girth (KSV Hessen Kassel)
2 Tore Sean Horozovic (TSV Schott Mainz)
2 Tore Oliver Kovacic (FC 08 Homburg)
2 Tore Elias Rahn (SG Sonnenhof Großaspach)
---
2 Tore Cemal Durmus (1. CfR Pforzheim)
2 Tore Luca Fritz (SV Oberachern)
2 Tore Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)
2 Tore Riccardo Gorgoglione (SSV Reutlingen)
2 Tore Dean Melo (VfR Aalen)
2 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
2 Tore Tim Schwaiger (1. CfR Pforzheim)
2 Tore Marcel Sökler (FC 08 Villingen)
---
4 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
3 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
3 Tore Rafael Terpsiadis (SV Fellbach)
2 Tore Simon Brandstetter (TSV Oberensingen)
2 Tore Matthias Thomas Gampert (TSG Tübingen)
2 Tore Daniel Schachtschneider (TSV Berg)
---
---
---
2 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
2 Tore Emirhan Karakaya (SC 04 Tuttlingen)
---
3 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
2 Tore Noah Gnandt (FV Olympia Laupheim)
2 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
2 Tore Deniz Baris Mrden (FV Biberach/Riß)
---