Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
8 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
6 Tore Marius Köhl (SGV Freiberg)
5 Tore David Amegnaglo (SC Freiburg II)
4 Tore Benjamin Girth (KSV Hessen Kassel)
4 Tore Sven König (SV Eintracht Trier 05)
---
7 Tore Marcel Sökler (FC 08 Villingen)
6 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
6 Tore Noah Lulic (1. CfR Pforzheim)
5 Tore Fabijan Domic (TSG Backnang)
5 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
---
11 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
9 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
6 Tore Rafael Terpsiadis (SV Fellbach)
6 Tore Patrick Werner (TSV Oberensingen)
5 Tore Marko Drljo (Young Boys Reutlingen)
---
6 Tore Faton Sylaj (SG Weinstadt)
5 Tore Louis Hermann (TSV Crailsheim)
5 Tore Marco Seufert (SV Leonberg/Eltingen)
5 Tore Laurin Stütz (SKV Rutesheim)
4 Tore Daniele Hüttl (TSV Crailsheim)
---
7 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)
5 Tore Tim Eckstein (SV Waldhausen)
5 Tore Michael Klauß (GSV Maichingen)
5 Tore Yannik Kögler (TSV Köngen)
4 Tore David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
---
7 Tore Denis Bozicevic (SG Empfingen)
6 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
4 Tore Marco Binder (SV Nehren)
4 Tore Buba Camara (SC 04 Tuttlingen)
4 Tore Fabio Chiurazzi (BSV 07 Schwenningen)
---
6 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
5 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
5 Tore Tim Bucher (FC Wangen)
5 Tore Hugo Höfner (FV Olympia Laupheim)
4 Tore Nenad Đurić (FC Srbija Ulm)
---