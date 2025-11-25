 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Die Top-Torjäger in der Übersicht

Der Überblick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga.

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

Regionalliga Südwest

14 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
12 Tore Pascal Testroet (SV Sandhausen)
10 Tore Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
9 Tore Fabio Moreno Y Fell (FSV Mainz 05 II)
9 Tore Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Oberliga Baden-Württemberg

12 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
10 Tore Pasqual Pander (VfR Mannheim)
10 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
9 Tore Daniele Gabriele (FV Ravensburg)
9 Tore Marcel Sökler (FC 08 Villingen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Verbandsliga Württemberg

17 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
13 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
9 Tore Kai Kramer (VfB Friedrichshafen)
9 Tore Günter Schmidt (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
9 Tore Dorde Smiljic (FC Esslingen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 1

18 Tore Faton Sylaj (SG Weinstadt)
15 Tore Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
13 Tore Lorik Makolli (TSG Öhringen)
12 Tore Kujtim Sylaj (SG Weinstadt)
11 Tore Laurin Stütz (SKV Rutesheim)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 2

16 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)
13 Tore Baran Ates (TSV Bad Boll)
13 Tore David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
11 Tore Lars Jäger (TSV Ehningen)
10 Tore Yannik Kögler (TSV Köngen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 3

13 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
13 Tore Pascal Schoch (SG Empfingen)
12 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
10 Tore Denis Bozicevic (SG Empfingen)
9 Tore Noel Feher (TSG Balingen II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 4

11 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
10 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
10 Tore Michael Schmid (FV Rot-Weiß Weiler)
8 Tore Christoph Haas (SV Reinstetten)
8 Tore Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

