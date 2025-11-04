Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
14 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
11 Tore Pascal Testroet (SV Sandhausen)
9 Tore Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
8 Tore Ismail Harnafi (FSV Frankfurt)
8 Tore Marius Köhl (SGV Freiberg)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
10 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
9 Tore Pasqual Pander (VfR Mannheim)
9 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
8 Tore Salvatore Catanzano (FC Nöttingen)
8 Tore Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
15 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
13 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
8 Tore Günter Schmidt (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
8 Tore Patrick Werner (TSV Oberensingen)
7 Tore Daniel Baierle (TSV Weilimdorf)
---
14 Tore Faton Sylaj (SG Weinstadt)
14 Tore Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
10 Tore Lorik Makolli (TSG Öhringen)
9 Tore Baris Yerlikaya (SpVgg Satteldorf)
8 Tore Ousainou Danso (SSV Schwäbisch Hall)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
12 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)
11 Tore David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
10 Tore Lars Jäger (TSV Ehningen)
9 Tore Yannik Kögler (TSV Köngen)
8 Tore Baran Ates (TSV Bad Boll)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---
10 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
10 Tore Denis Bozicevic (SG Empfingen)
10 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
9 Tore Dave Nzally (TuS Ergenzingen)
8 Tore Noel Feher (TSG Balingen II)
---
10 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
10 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
9 Tore Michael Schmid (FV Rot-Weiß Weiler)
7 Tore Stefan Mladenovic (FC Srbija Ulm)
6 Tore Tim Bucher (FC Wangen)
---