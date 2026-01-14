Die Top-Torjäger in der Übersicht

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Verbandsliga Württemberg

18 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)

14 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)

12 Tore Ante Galic (Young Boys Reutlingen)

11 Tore Simon Dilger (SSV Ehingen-Süd)

11 Tore Dorde Smiljic (FC Esslingen)