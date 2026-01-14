 2026-01-14T07:55:46.445Z

Allgemeines
Die Top-Torjäger in der Übersicht

Der Überblick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga.

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga bis zur Landesliga. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

Regionalliga Südwest

16 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
15 Tore Pascal Testroet (SV Sandhausen)
10 Tore Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
10 Tore Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
10 Tore Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf)

Oberliga Baden-Württemberg

12 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
11 Tore Abdoulie M'Boob (Türkischer SV Singen)
11 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
10 Tore Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)
10 Tore Pasqual Pander (VfR Mannheim)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Verbandsliga Württemberg

18 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
14 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
12 Tore Ante Galic (Young Boys Reutlingen)
11 Tore Simon Dilger (SSV Ehingen-Süd)
11 Tore Dorde Smiljic (FC Esslingen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 1

19 Tore Faton Sylaj (SG Weinstadt)
15 Tore Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
14 Tore Kujtim Sylaj (SG Weinstadt)
13 Tore Lorik Makolli (TSG Öhringen)
13 Tore Laurin Stütz (SKV Rutesheim)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 2

17 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)
13 Tore Baran Ates (TSV Bad Boll)
13 Tore David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)
11 Tore Lars Jäger (TSV Ehningen)
10 Tore Yannik Kögler (TSV Köngen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 3

16 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
13 Tore Pascal Schoch (SG Empfingen)
12 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
11 Tore Denis Bozicevic (SG Empfingen)
10 Tore Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Landesliga Württemberg, Staffel 4

15 Tore Dominik Martin (SV Reinstetten)
10 Tore Philipp Auer (SV Mietingen)
10 Tore Michael Schmid (FV Rot-Weiß Weiler)
10 Tore Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm)
8 Tore Christoph Haas (SV Reinstetten)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Aufrufe: 014.1.2026, 13:00 Uhr
Timo BabicAutor