Die Top-Torjäger in der Regionalliga Südwest

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Regionalliga Südwest. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

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Regionalliga Südwest

4 Tore in 3 Spielen - Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)

3 Tore in 3 Spielen - Roko Ivankovic (SG Barockstadt Fulda Lehnerz)

2 Tore in 3 Spielen - Dejan Bozic (Stuttgarter Kickers)

2 Tore in 3 Spielen - Dennis Chessa (SSV Ulm 1846 Fußball)

2 Tore in 3 Spielen - Karlo Kuranyi (FC-Astoria Walldorf)

2 Tore in 3 Spielen - Maximilian Schmid (Kickers Offenbach)

2 Tore in 3 Spielen - Maximilian Wolfram (Kickers Offenbach)

2 Tore in 2 Spielen - Gwang-in Lee (SGV Heilbronn-Freiberg)

2 Tore in 3 Spielen - Benedikt von Hagen (Kickers Offenbach)

2 Tore in 3 Spielen - Filip Pandza (FSV Frankfurt)

2 Tore in 3 Spielen - Kwabenaboye Appiah Schulz (SV Sandhausen)

2 Tore in 3 Spielen - Cas Peters (FSV Frankfurt)

2 Tore in 2 Spielen - Birkan Celik (FC 08 Homburg)

2 Tore in 3 Spielen - Krish Raweri (SC Freiburg II)

2 Tore in 2 Spielen - Jonas Singer (SV Eintracht Trier 05TSV Steinbach Haiger)

2 Tore in 3 Spielen - Steffen Meuer (SSV Ulm 1846 Fußball)