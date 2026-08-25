 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Die Top-Torjäger in der Regionalliga Südwest

Der Überblick auf die Torschützen der vierten Liga im Südwesten.

von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
SSV Ulm 1846 Fußball
FSV Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankfurt

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Regionalliga Südwest. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Regionalliga Südwest

4 Tore in 3 Spielen - Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
3 Tore in 3 Spielen - Roko Ivankovic (SG Barockstadt Fulda Lehnerz)
2 Tore in 3 Spielen - Dejan Bozic (Stuttgarter Kickers)
2 Tore in 3 Spielen - Dennis Chessa (SSV Ulm 1846 Fußball)
2 Tore in 3 Spielen - Karlo Kuranyi (FC-Astoria Walldorf)
2 Tore in 3 Spielen - Maximilian Schmid (Kickers Offenbach)
2 Tore in 3 Spielen - Maximilian Wolfram (Kickers Offenbach)
2 Tore in 2 Spielen - Gwang-in Lee (SGV Heilbronn-Freiberg)
2 Tore in 3 Spielen - Benedikt von Hagen (Kickers Offenbach)
2 Tore in 3 Spielen - Filip Pandza (FSV Frankfurt)
2 Tore in 3 Spielen - Kwabenaboye Appiah Schulz (SV Sandhausen)
2 Tore in 3 Spielen - Cas Peters (FSV Frankfurt)
2 Tore in 2 Spielen - Birkan Celik (FC 08 Homburg)
2 Tore in 3 Spielen - Krish Raweri (SC Freiburg II)
2 Tore in 2 Spielen - Jonas Singer (SV Eintracht Trier 05TSV Steinbach Haiger)
2 Tore in 3 Spielen - Steffen Meuer (SSV Ulm 1846 Fußball)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________