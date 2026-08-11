Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
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1 Tor in 1 Spiel - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)
1 Tor in 1 Spiel - Danny Mank (SG Union 1919 Klosterfelde)
1 Tor in 1 Spiel - Victor Sunday (Füchse Berlin)
1 Tor in 1 Spiel - Tom Kliefoth (SV Siedenbollentin)
1 Tor in 1 Spiel - Max Hauer (FC Anker Wismar)
weitere Spieler mit 1 Tor
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