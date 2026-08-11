Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

– Foto: Julius Schwalenberg

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Regionalliga Nordost

4 Tore in 4 Spielen - Colin Kroll-Thiel (Greifswalder FC)

4 Tore in 4 Spielen - Jonas Marx (Chemnitzer FC)

4 Tore in 3 Spielen - Hinata Gonda (FC Rot-Weiß Erfurt)

3 Tore in 3 Spielen - Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)

3 Tore in 4 Spielen - Ayodele Adetula (1. FC Lok Leipzig)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Nord

1 Tor in 1 Spiel - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)

1 Tor in 1 Spiel - Danny Mank (SG Union 1919 Klosterfelde)

1 Tor in 1 Spiel - Victor Sunday (Füchse Berlin)

1 Tor in 1 Spiel - Tom Kliefoth (SV Siedenbollentin)

1 Tor in 1 Spiel - Max Hauer (FC Anker Wismar)

weitere Spieler mit 1 Tor

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Süd

3 Tore in 1 Spiel - Corvin Kosak (FC Eilenburg)

2 Tore in 1 Spiel - Samyr Farkas (SG Union Sandersdorf)

2 Tore in 1 Spiel - Paul Kühnhardt (VfB Germania Halberstadt)

1 Tor in 1 Spiel - Carlo Purrucker (SSC Weißenfels)

1 Tor in 1 Spiel - Eric Stiller (ZFC Meuselwitz) weitere Spieler mit 1 Tor

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