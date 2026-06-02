Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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26 Tore in 27 Spielen - Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)
25 Tore in 28 Spielen - Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)
22 Tore in 25 Spielen - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)
22 Tore in 25 Spielen - Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)
20 Tore in 25 Spielen - John Gruber (SV Lichtenberg 47)
18 Tore in 29 Spielen - Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)
14 Tore in 29 Spielen - Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)
13 Tore in 28 Spielen - Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)
13 Tore in 28 Spielen - Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)
13 Tore in 28 Spielen - Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)
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