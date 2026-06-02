Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

– Foto: Horst-Dieter Koch

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Regionalliga Nordost

19 Tore in 34 Spielen - Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)

18 Tore in 32 Spielen - Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt)

17 Tore in 34 Spielen - Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig)

17 Tore in 33 Spielen - Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig)

15 Tore in 24 Spielen - Dejan Bozic (Chemnitzer FC)

14 Tore in 25 Spielen - Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig)

14 Tore in 30 Spielen - Florian Hansch (ZFC Meuselwitz)

12 Tore in 27 Spielen - Oliver Rölke (Hertha BSC II)

11 Tore in 32 Spielen - George Didoss (SV Babelsberg 03)

11 Tore in 26 Spielen - Linus Queißer (SV Babelsberg 03)

11 Tore in 24 Spielen - Soufian Benyamina (Greifswalder FC)

11 Tore in 30 Spielen - Osman Atilgan (Greifswalder FC)

10 Tore in 30 Spielen - Lukas Eixler (FSV Zwickau)

10 Tore in 30 Spielen - Marco Wolf (FC Rot-Weiß Erfurt)

10 Tore in 24 Spielen - Bocar Baro (Hallescher FC)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Nord

26 Tore in 27 Spielen - Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)

25 Tore in 28 Spielen - Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)

22 Tore in 25 Spielen - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)

22 Tore in 25 Spielen - Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)

20 Tore in 25 Spielen - John Gruber (SV Lichtenberg 47)

18 Tore in 29 Spielen - Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)

14 Tore in 29 Spielen - Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)

13 Tore in 28 Spielen - Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)

13 Tore in 28 Spielen - Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)

13 Tore in 28 Spielen - Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Süd

20 Tore in 28 Spielen - Jegor Jagupov (VfL Halle 1896)

19 Tore in 26 Spielen - Philip Witte (1. FC Lok Stendal)

17 Tore in 28 Spielen - Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow)

16 Tore in 28 Spielen - Tyron Profis (VFC Plauen)

15 Tore in 29 Spielen - Alexander Vogel (FC Grimma)

13 Tore in 30 Spielen - Johann Martynets (VFC Plauen)

13 Tore in 23 Spielen - Cedric Graf (VfB Auerbach 1906)

12 Tore in 28 Spielen - Joel Marks (VfL Halle 1896)

12 Tore in 29 Spielen - Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen)

11 Tore in 26 Spielen - Bruno Schiemann (SC Freital)

10 Tore in 27 Spielen - Ludwig Bölke (VfL Halle 1896)

10 Tore in 28 Spielen - Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen)

10 Tore in 28 Spielen - Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)

10 Tore in 23 Spielen - Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949)

9 Tore in 27 Spielen - Felix Hennig (FSV Budissa Bautzen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.