Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

– Foto: Tanja Kaltofen

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Regionalliga Nordost

17 Tore in 26 Spielen - Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)

14 Tore in 21 Spielen - Dejan Bozic (Chemnitzer FC)

14 Tore in 25 Spielen - Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig)

13 Tore in 27 Spielen - Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig)

12 Tore in 24 Spielen - Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt)

10 Tore in 25 Spielen - Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig)

9 Tore in 23 Spielen - George Didoss (SV Babelsberg 03)

8 Tore in 26 Spielen - Lukas Eixler (FSV Zwickau)

8 Tore in 22 Spielen - Florian Hansch (ZFC Meuselwitz)

8 Tore in 25 Spielen - Niclas Stierlin (Hallescher FC)

8 Tore in 19 Spielen - Oliver Rölke (Hertha BSC II)

8 Tore in 23 Spielen - Osman Atilgan (Greifswalder FC)

7 Tore in 22 Spielen - Marco Wolf (FC Rot-Weiß Erfurt)

7 Tore in 18 Spielen - Andy Trübenbach (ZFC Meuselwitz)

7 Tore in 26 Spielen - Malek Fakhro (Hallescher FC)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Nord

21 Tore in 20 Spielen - Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)

20 Tore in 21 Spielen - Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)

17 Tore in 20 Spielen - John Gruber (SV Lichtenberg 47)

16 Tore in 17 Spielen - Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)

15 Tore in 16 Spielen - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)

14 Tore in 22 Spielen - Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)

12 Tore in 19 Spielen - Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)

12 Tore in 21 Spielen - Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)

11 Tore in 21 Spielen - Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)

11 Tore in 21 Spielen - Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)

10 Tore in 15 Spielen - Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)

10 Tore in 22 Spielen - Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde)

9 Tore in 18 Spielen - Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg)

9 Tore in 22 Spielen - Aboudoul Rachid Tchadjei (FC Viktoria 1889 Berlin)

9 Tore in 21 Spielen - Yohji Irvan Koré (FSV Optik Rathenow)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Süd

13 Tore in 19 Spielen - Jegor Jagupov (VfL Halle 1896)

13 Tore in 18 Spielen - Philip Witte (1. FC Lok Stendal)

10 Tore in 20 Spielen - Joel Marks (VfL Halle 1896)

10 Tore in 18 Spielen - Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow)

10 Tore in 19 Spielen - Bruno Schiemann (SC Freital)

9 Tore in 20 Spielen - Alexander Vogel (FC Grimma)

8 Tore in 21 Spielen - Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt)

8 Tore in 16 Spielen - Tyron Profis (VFC Plauen)

8 Tore in 18 Spielen - Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode)

8 Tore in 14 Spielen - Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949)

7 Tore in 18 Spielen - Johann Martynets (VFC Plauen)

7 Tore in 20 Spielen - Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow)

7 Tore in 21 Spielen - Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)

7 Tore in 15 Spielen - Cedric Graf (VfB Auerbach 1906)

7 Tore in 18 Spielen - Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.