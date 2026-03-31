Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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21 Tore in 20 Spielen - Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)
20 Tore in 21 Spielen - Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)
17 Tore in 20 Spielen - John Gruber (SV Lichtenberg 47)
16 Tore in 17 Spielen - Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)
15 Tore in 16 Spielen - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)
14 Tore in 22 Spielen - Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)
12 Tore in 19 Spielen - Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)
12 Tore in 21 Spielen - Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)
11 Tore in 21 Spielen - Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)
11 Tore in 21 Spielen - Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)
10 Tore in 15 Spielen - Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)
10 Tore in 22 Spielen - Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde)
9 Tore in 18 Spielen - Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg)
9 Tore in 22 Spielen - Aboudoul Rachid Tchadjei (FC Viktoria 1889 Berlin)
9 Tore in 21 Spielen - Yohji Irvan Koré (FSV Optik Rathenow)
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