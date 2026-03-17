Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
20 Tore – Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)
18 Tore – Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)
17 Tore – John Gruber (SV Lichtenberg 47)
16 Tore – Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)
14 Tore – Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)
13 Tore – Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)
11 Tore – Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)
11 Tore – Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)
10 Tore – Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)
10 Tore – Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)
9 Tore – Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde)
9 Tore – Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)
9 Tore – Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg)
8 Tore – Caner Özcin (SG Union 1919 Klosterfelde)
8 Tore – Aboudoul Rachid Tchadjei (FC Viktoria 1889 Berlin)
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
---