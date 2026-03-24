Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

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Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Regionalliga Nordost

16 Tore – Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)

14 Tore – Dejan Bozic (Chemnitzer FC)

14 Tore – Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig)

13 Tore – Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig)

12 Tore – Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt)

10 Tore – Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig)

8 Tore – Osman Atilgan (Greifswalder FC)

8 Tore – Lukas Eixler (FSV Zwickau)

8 Tore – Florian Hansch (ZFC Meuselwitz)

8 Tore – Oliver Rölke (Hertha BSC II)

8 Tore – Niclas Stierlin (Hallescher FC)

7 Tore – Soufian Benyamina (Greifswalder FC)

7 Tore – George Didoss (SV Babelsberg 03)

7 Tore – Malek Fakhro (Hallescher FC)

7 Tore – Andy Trübenbach (ZFC Meuselwitz)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Nord

21 Tore – Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)

20 Tore – Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)

17 Tore – John Gruber (SV Lichtenberg 47)

16 Tore – Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)

15 Tore – Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)

14 Tore – Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)

12 Tore – Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)

11 Tore – Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)

11 Tore – Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)

11 Tore – Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)

10 Tore – Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde)

10 Tore – Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)

9 Tore – Yohji Irvan Koré (FSV Optik Rathenow)

9 Tore – Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg)

9 Tore – Aboudoul Rachid Tchadjei (FC Viktoria 1889 Berlin)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Süd

13 Tore – Jegor Jagupov (VfL Halle 1896)

10 Tore – Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow)

10 Tore – Joel Marks (VfL Halle 1896)

10 Tore – Bruno Schiemann (SC Freital)

10 Tore – Philip Witte (1. FC Lok Stendal)

9 Tore – Alexander Vogel (FC Grimma)

8 Tore – Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt)

8 Tore – Tyron Profis (VFC Plauen)

8 Tore – Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949)

8 Tore – Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode)

7 Tore – Cedric Graf (VfB Auerbach 1906)

7 Tore – Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)

7 Tore – Johann Martynets (VFC Plauen)

7 Tore – Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow)

7 Tore – Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.