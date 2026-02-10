Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Regionalliga Nordost

15 Tore Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)

12 Tore Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig)

10 Tore Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt)

9 Tore Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig)

9 Tore Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig)

8 Tore Dejan Bozic (Chemnitzer FC)

7 Tore George Didoss (SV Babelsberg 03)

7 Tore Malek Fakhro (Hallescher FC)

6 Tore Osman Atilgan (Greifswalder FC)

6 Tore Lukas Eixler (FSV Zwickau)

6 Tore Maurizio Grimaldi (Chemnitzer FC)

6 Tore Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde / BFC Dynamo)

6 Tore Luis Müller (SV Babelsberg 03)

6 Tore Andy Trübenbach (ZFC Meuselwitz)

6 Tore Marco Wolf (FC Rot-Weiß Erfurt)

NOFV-Oberliga Nord

15 Tore Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)

14 Tore Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)

14 Tore John Gruber (SV Lichtenberg 47)

13 Tore Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)

10 Tore Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)

10 Tore Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)

10 Tore Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)

9 Tore Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)

9 Tore Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)

8 Tore Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)

8 Tore Caner Özcin (SG Union 1919 Klosterfelde)

7 Tore Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin)

6 Tore Randy Dei (SG Dynamo Schwerin)

6 Tore Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin)

6 Tore Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)

NOFV-Oberliga Süd

9 Tore Jegor Jagupov (VfL Halle 1896)

8 Tore Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow)

8 Tore Joel Marks (VfL Halle 1896)

8 Tore Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode)

8 Tore Philip Witte (1. FC Lok Stendal)

7 Tore Tyron Profis (VFC Plauen)

6 Tore Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)

6 Tore Johann Martynets (VFC Plauen)

6 Tore Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow)

6 Tore Bruno Schiemann (SC Freital)

6 Tore Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949)

6 Tore Philip Weidauer (SC Freital)

6 Tore Kevin Werner (FC Grimma)

6 Tore Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen)

5 Tore Cedric Graf (VfB Auerbach 1906)

