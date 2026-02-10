Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
15 Tore Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)
14 Tore Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)
14 Tore John Gruber (SV Lichtenberg 47)
13 Tore Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)
10 Tore Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)
10 Tore Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)
10 Tore Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)
9 Tore Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)
9 Tore Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)
8 Tore Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)
8 Tore Caner Özcin (SG Union 1919 Klosterfelde)
7 Tore Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin)
6 Tore Randy Dei (SG Dynamo Schwerin)
6 Tore Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin)
6 Tore Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)
---