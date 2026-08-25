Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
4 Tore in 5 Spielen - Jonas Marx (Chemnitzer FC)
4 Tore in 5 Spielen - Colin Kroll-Thiel (Greifswalder FC)
4 Tore in 4 Spielen - Hinata Gonda (FC Rot-Weiß Erfurt)
3 Tore in 5 Spielen - Isma Baraze Adam (RSV Eintracht 1949)
3 Tore in 5 Spielen - Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig)
3 Tore in 5 Spielen - Jonas Saliger (VSG Altglienicke)
3 Tore in 5 Spielen - Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)
3 Tore in 5 Spielen - Emilio Munser (FC Carl Zeiss Jena)
3 Tore in 5 Spielen - Niclas Stierlin (Hallescher FC)
3 Tore in 5 Spielen - Felix Pilger (FSV 63 Luckenwalde)
3 Tore in 5 Spielen - Ricky Bornschein (1. FC Lokomotive Leipzig)
3 Tore in 5 Spielen - Theo Ogbidi (SV Babelsberg 03)
3 Tore in 5 Spielen - Domenico Alberico (Chemnitzer FC)
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2 Tore in 2 Spielen - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)
2 Tore in 2 Spielen - Kevin Owczarek (SV Lichtenberg 47)
2 Tore in 2 Spielen - Jean-Luca Beck (TSG Neustrelitz)
2 Tore in 2 Spielen - Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)
1 Tor in 2 Spielen - Lares Kodanek (FC Anker Wismar)
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