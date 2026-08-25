Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

– Foto: Oliver Bahrdt

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

4 Tore in 5 Spielen - Jonas Marx (Chemnitzer FC) 4 Tore in 5 Spielen - Colin Kroll-Thiel (Greifswalder FC) 4 Tore in 4 Spielen - Hinata Gonda (FC Rot-Weiß Erfurt) 3 Tore in 5 Spielen - Isma Baraze Adam (RSV Eintracht 1949) 3 Tore in 5 Spielen - Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig) 3 Tore in 5 Spielen - Jonas Saliger (VSG Altglienicke) 3 Tore in 5 Spielen - Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 3 Tore in 5 Spielen - Emilio Munser (FC Carl Zeiss Jena) 3 Tore in 5 Spielen - Niclas Stierlin (Hallescher FC) 3 Tore in 5 Spielen - Felix Pilger (FSV 63 Luckenwalde) 3 Tore in 5 Spielen - Ricky Bornschein (1. FC Lokomotive Leipzig) 3 Tore in 5 Spielen - Theo Ogbidi (SV Babelsberg 03) 3 Tore in 5 Spielen - Domenico Alberico (Chemnitzer FC)

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NOFV-Oberliga Nord

2 Tore in 2 Spielen - Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)

2 Tore in 2 Spielen - Kevin Owczarek (SV Lichtenberg 47)

2 Tore in 2 Spielen - Jean-Luca Beck (TSG Neustrelitz)

2 Tore in 2 Spielen - Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)

1 Tor in 2 Spielen - Lares Kodanek (FC Anker Wismar)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Süd

3 Tore in 2 Spielen - Corvin Kosak (FC Eilenburg)

3 Tore in 2 Spielen - Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)

2 Tore in 2 Spielen - Samyr Farkas (SG Union Sandersdorf)

2 Tore in 2 Spielen - Paul Kühnhardt (VfB Germania Halberstadt)

1 Tor in 2 Spielen - Max Adrian (VfB Germania Halberstadt)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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