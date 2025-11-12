Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
John Gruber (SV Lichtenberg 47) 11 Tore
Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf) 10 Tore
Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin) 9 Tore
Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin) 9 Tore
Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg) 9 Tore
Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47) 9 Tore
Abdulkadir Beyazit (Berliner AK) 7 Tore
Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg) 7 Tore
Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin) 7 Tore
Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin) 6 Tore
Evgeni Pataman (FC Anker Wismar) 6 Tore
Randy Dei (SG Dynamo Schwerin) 5 Tore
Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin) 5 Tore
Yohji Irvan Koré (FSV Optik Rathenow) 5 Tore
Caner Özcin (SG Union 1919 Klosterfelde) 5 Tore
John Lukas Sauer (F.C. Hansa Rostock II) 5 Tore
Matheo Venohr (F.C. Hansa Rostock II) 5 Tore
