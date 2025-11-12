 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Ralf Just

Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
NOFV-Oberliga Nord
Hertha BSC II
Erfurt

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Regionalliga Nordost

Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke) 10 Tore
Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig) 9 Tore
Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt) 8 Tore
Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig) 7 Tore
Osman Atilgan (Greifswalder FC) 6 Tore
Dejan Bozic (Chemnitzer FC) 6 Tore
Luis Müller (SV Babelsberg 03) 6 Tore
Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig) 6 Tore
Marco Wolf (FC Rot-Weiß Erfurt) 6 Tore
George Didoss (SV Babelsberg 03) 5 Tore
Malek Fakhro (Hallescher FC) 5 Tore
Maurizio Grimaldi (Chemnitzer FC) 5 Tore
Maxim Hessel (FC Carl Zeiss Jena) 5 Tore
Tino Schmidt (SV Babelsberg 03) 5 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

NOFV-Oberliga Nord

John Gruber (SV Lichtenberg 47) 11 Tore
Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf) 10 Tore
Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin) 9 Tore
Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin) 9 Tore
Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg) 9 Tore
Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47) 9 Tore
Abdulkadir Beyazit (Berliner AK) 7 Tore
Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg) 7 Tore
Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin) 7 Tore
Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin) 6 Tore
Evgeni Pataman (FC Anker Wismar) 6 Tore
Randy Dei (SG Dynamo Schwerin) 5 Tore
Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin) 5 Tore
Yohji Irvan Koré (FSV Optik Rathenow) 5 Tore
Caner Özcin (SG Union 1919 Klosterfelde) 5 Tore
John Lukas Sauer (F.C. Hansa Rostock II) 5 Tore
Matheo Venohr (F.C. Hansa Rostock II) 5 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

NOFV-Oberliga Süd

Jegor Jagupov (VfL Halle 1896) 8 Tore
Joel Marks (VfL Halle 1896) 7 Tore
Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode) 7 Tore
Tyron Profis (VFC Plauen) 6 Tore
Bruno Schiemann (SC Freital) 6 Tore
Philip Weidauer (SC Freital) 6 Tore
Philip Witte (1. FC Lok Stendal) 6 Tore
Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow) 5 Tore
Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) 5 Tore
Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt) 5 Tore
Johann Martynets (VFC Plauen) 5 Tore
Sven Rupprecht (FC Einheit Rudolstadt) 5 Tore
Leon Noah Scholze (Bischofswerdaer FV 08) 5 Tore
Alexander Vogel (FC Grimma) 5 Tore
Kevin Werner (FC Grimma) 5 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

Aufrufe: 012.11.2025, 07:30 Uhr
redAutor