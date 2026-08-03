Die Top-Torjäger in der Regionalliga Nordost

– Foto: Johannes Schmidt

Den Blick auf die Torschützen von der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Regionalliga Nordost

3 Tore in 2 Spielen - Hinata Gonda (FC Rot-Weiß Erfurt)

3 Tore in 2 Spielen - Jonas Marx (Chemnitzer FC)

2 Tore in 2 Spielen - Magnus Baars (1. FC Magdeburg II)

2 Tore in 2 Spielen - Ricky Bornschein (1. FC Lok Leipzig)

2 Tore in 2 Spielen - Endi Jupolli (RSV Eintracht 1949)

2 Tore in 2 Spielen - Niclas Stierlin (Hallescher FC)

2 Tore in 2 Spielen - Amadeus Ebel (SV Babelsberg 03)

2 Tore in 2 Spielen - Colin Kroll-Thiel (Greifswalder FC)

2 Tore in 2 Spielen - Domenico Alberico (Chemnitzer FC)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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NOFV-Oberliga Nord

noch kein Spielbetrieb

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NOFV-Oberliga Süd

noch kein Spielbetrieb

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