Die Top-Torjäger im WFV-Pokal nach der 2. Runde

Zwei Spieler stehen mit jeweils vier Toren an der Spitze der Torjägerliste.

Seit dieser Woche ist die 2. Runde im württembergischen Verbandspokal abgeschlossen. FuPa wirft daher den Blick die Spieler mit den meisten Treffern.

Die Top-Torjäger im WFV-Pokal

  • 4 Tore Selcuk Vural (SSV Schwäbisch-Hall)

  • 4 Tore Loris Maier (SG Sonnenhof Großaspach)

  • 3 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)

  • 3 Tore Dennis Blaser (VfB Friedrichshafen)

  • 3 Tore Riccardo Scarcelli (TSV Weilimdorf)

  • 3 Tore Alexander Götz (FSV 08 Bissingen)

  • 3 Tore Uwe Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen)

  • 3 Tore Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)

  • 3 Tore Nico Molinari (Norm. Gmünd)

  • 3 Tore Emre Yalcin (FSV 08 Bissingen)

  • 3 Tore Mardoche Benjamin Calemba (TV Oeffingen)

  • 3 Tore Damiano de Lucia (SC Geislingen)

  • 3 Tore Melih Furkan Zenen (TSGV Waldstetten)

  • 2 Tore Philipp Strobel (SSG Ulm 99)

  • 2 Tore Matthias Morys (SG Schorndorf)

  • 2 Tore Daniele Gabriele (FV Ravensburg)

  • 2 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)

  • 2 Tore Matthias Stüber (SG Empfingen)

  • 2 Tore Nicola Zahner (TSG Hofherrnweiler)

  • 2 Tore Nicolas Jann (FV Ravensburg)

  • 2 Tore M. Müller (VfB Bösingen)

  • 2 Tore Ante Galic (Young Boys Reutlingen)

  • 2 Tore Elias Löder (SSV Ulm)

  • 2 Tore Azad Toptik (Spf. Schwäbisch-Hall)

  • 2 Tore Niklas Groiß (TSV Essingen)

  • 2 Tore Yannick Toth (SSV Reutlingen)

  • 2 Tore Tim Rudloff (SKV Rutesheim)

  • 2 Tore Niklas Rössler (SG Schorndorf)

  • 2 Tore Markus Wellert (SKV Rutesheim)

  • 2 Tore Christos Chatzimalousis (Young Boys Reutlingen)

  • 2 Tore Toni Weihbrecht (Spvgg Satteldorf)

  • 2 Tore Baran Ates (TSV Bad Boll)

  • 2 Tore Altin Gashi (SG Schorndrf)

  • 2 Tore Julijan Milos (TSV Bernhausen)

  • 2 Tore Robin Egle (TSV Buch)

  • 2 Tore Tom Marmein (Türk Neckarsulm)

  • 2 Tore Jovan Djermanovic (Calcio L-E)

  • 2 Tore Flavio Santoro (TSG Backnang)

  • 2 Tore Marlon Gangloff (SSV Reutlingen)

  • 2 Tore Robin Dörner (VfR Heilbronn)

  • 2 Tore Terry Offei (TSV Weilimdorf)

  • 2 Tore Marc Grom (Spvgg Satteldorf)

  • 2 Tore Luke Knapp (FSV Hollenbach)

  • 2 Tore Oskar Prokopchuk (SSV Reutlingen)

  • 2 Tore Gal Grobelnik (SGV Freiberg)

  • 2 Tore Jens Berger (TSV Heimenkirch)

  • 2 Tore Oli Lujic (TSV Bernhausen)

  • 2 Tore Felix Stickel (FV Spfr Neuhausen)

  • 2 Tore Ruben Cinar (VfL Nagold)

  • 2 Tore Nino Rebholz (VfL Mühlheim)

  • 2 Tore Marcel Held (SKV Rutesheim)

  • 255 Spieler haben ein Tor erzielt
