Die Top-Torjäger im WFV-Pokal nach der 2. Runde

Seit dieser Woche ist die 2. Runde im württembergischen Verbandspokal abgeschlossen. FuPa wirft daher den Blick die Spieler mit den meisten Treffern.
4 Tore Selcuk Vural (SSV Schwäbisch-Hall)
4 Tore Loris Maier (SG Sonnenhof Großaspach)
3 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
3 Tore Dennis Blaser (VfB Friedrichshafen)
3 Tore Riccardo Scarcelli (TSV Weilimdorf)
3 Tore Alexander Götz (FSV 08 Bissingen)
3 Tore Uwe Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen)
3 Tore Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)
3 Tore Nico Molinari (Norm. Gmünd)
3 Tore Emre Yalcin (FSV 08 Bissingen)
3 Tore Mardoche Benjamin Calemba (TV Oeffingen)
3 Tore Damiano de Lucia (SC Geislingen)
3 Tore Melih Furkan Zenen (TSGV Waldstetten)
2 Tore Philipp Strobel (SSG Ulm 99)
2 Tore Matthias Morys (SG Schorndorf)
2 Tore Daniele Gabriele (FV Ravensburg)
2 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
2 Tore Matthias Stüber (SG Empfingen)
2 Tore Nicola Zahner (TSG Hofherrnweiler)
2 Tore Nicolas Jann (FV Ravensburg)
2 Tore M. Müller (VfB Bösingen)
2 Tore Ante Galic (Young Boys Reutlingen)
2 Tore Elias Löder (SSV Ulm)
2 Tore Azad Toptik (Spf. Schwäbisch-Hall)
2 Tore Niklas Groiß (TSV Essingen)
2 Tore Yannick Toth (SSV Reutlingen)
2 Tore Tim Rudloff (SKV Rutesheim)
2 Tore Niklas Rössler (SG Schorndorf)
2 Tore Markus Wellert (SKV Rutesheim)
2 Tore Christos Chatzimalousis (Young Boys Reutlingen)
2 Tore Toni Weihbrecht (Spvgg Satteldorf)
2 Tore Baran Ates (TSV Bad Boll)
2 Tore Altin Gashi (SG Schorndrf)
2 Tore Julijan Milos (TSV Bernhausen)
2 Tore Robin Egle (TSV Buch)
2 Tore Tom Marmein (Türk Neckarsulm)
2 Tore Jovan Djermanovic (Calcio L-E)
2 Tore Flavio Santoro (TSG Backnang)
2 Tore Marlon Gangloff (SSV Reutlingen)
2 Tore Robin Dörner (VfR Heilbronn)
2 Tore Terry Offei (TSV Weilimdorf)
2 Tore Marc Grom (Spvgg Satteldorf)
2 Tore Luke Knapp (FSV Hollenbach)
2 Tore Oskar Prokopchuk (SSV Reutlingen)
2 Tore Gal Grobelnik (SGV Freiberg)
2 Tore Jens Berger (TSV Heimenkirch)
2 Tore Oli Lujic (TSV Bernhausen)
2 Tore Felix Stickel (FV Spfr Neuhausen)
2 Tore Ruben Cinar (VfL Nagold)
2 Tore Nino Rebholz (VfL Mühlheim)
2 Tore Marcel Held (SKV Rutesheim)