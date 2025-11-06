Die Top-Torjäger im Bezirk Rems/Murr/Hall

Der November bringt die heiße Phase in der Vorrunde mit sich. Auch im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall stehen nur noch wenige Spiele vor der Winterpause an. Daher wirft FuPa den Blick auf die Spieler mit den meiten Treffern.
16 Tore Mario Greiner (SV Allmersbach)
12 Tore Philipp Kees (TSV Gaildorf)
11 Tore Pasquale Siena (TSV Schmiden)
11 Tore Lionello Zaino (TSV Nellmersbach)
9 Tore Firat Kaya (TSV Schornbach)
9 Tore Fabian Keinath (TSV Rudersberg)
8 Tore Paul Conradi (TSV Rudersberg)
7 Tore Elia Krieger (SGM Kreßberg)
7 Tore Viktor Solodkyi (TSV Gaildorf)
7 Tore Marius Weller (SV Allmersbach)
---
10 Tore Anastasios Pantzaridis (FSV Waiblingen II)
10 Tore Nikita Siebert (SV Fellbach II)
9 Tore Joel Cseledes (SC Korb)
8 Tore Adrian Becker (SV Remshalden)
8 Tore Vily Leandre Djine Toukam (SSV Steinach-Reichenbach)
8 Tore Meridon Samahodaj (VfR Birkmannsweiler)
8 Tore Theodoros Tsilimantos (Anagennisis Schorndorf)
7 Tore Sulayman Ceesay (SV Hertmannsweiler)
7 Tore Simon Zasinski (TV Weiler/Rems)
6 Tore Claudio Isbaner (TSV Schornbach II)
---
15 Tore Philipp Weller (SV Allmersbach II)
10 Tore Osman Ceylan (FC Viktoria Backnang)
10 Tore Nico Dyrska (FC Welzheim)
9 Tore Alain Haddad (Großer Alexander Backnang)
9 Tore Georgios Michailidis (TSC Murrhardt)
8 Tore Said Abdulrahman (Großer Alexander Backnang)
8 Tore Eron Demaku (VfR Murrhardt)
8 Tore Ümit Karatekin (FSV Weiler zum Stein)
8 Tore Jannik Paxian (SK Fichtenberg)
7 Tore Taner Bakir (SV Steinbach)
---
10 Tore Vincent Bilk (SGM Rosengarten)
7 Tore Jannis Schierle (TSV Ilshofen II)
6 Tore Marco Fischer (TSV Hessental)
6 Tore Ibrahim Messaoudi (TSV Sulzdorf)
5 Tore Maximilian Fischer (Sportfreunde DJK Bühlerzell)
5 Tore Marco Pfitzer (SC Bühlertann)
4 Tore Niklas Diehm (SGM Rosengarten)
4 Tore Pascal Hopf (SC Steinbach-Comburg)
4 Tore Florian Kachel (Sportfreunde DJK Bühlerzell)
4 Tore Jacques Kern (Spvgg Unterrot)
---
8 Tore Aaron Weber (SpVgg Gammesfeld)
6 Tore Patrick Angele (SpVgg Hengstfeld-Wallhausen)
5 Tore Johannes Denk (SSV Stimpfach)
4 Tore Kaan Denizli (VfR Altenmünster)
4 Tore Cris Dumalski (TSV Gerabronn)
4 Tore Benjamin Früh (TV Rot am See)
4 Tore Dennis Hauber (TSV Dünsbach)
4 Tore Niklas Häusinger (VfR Altenmünster)
4 Tore Fabian Rau (FC Honhardt)
4 Tore Leo Rohn (SpVgg Gammesfeld)
