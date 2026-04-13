Die Top-Torjäger der Verbandsliga: Tim Hermann (FSV Bentwisch) top

Den Blick auf die Torschützen der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter mecklenburg-vorpommern@fupa.net melden.
Hier geht´s zur kompletten Liste mit allen Torjägern in dieser Saison.
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