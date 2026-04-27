Die Top-Torjäger der Verbandsliga: Ein Duo ist gleichauf

Niclas Kersten Gleisner (Greifswalder FC II) - 13 Tore, 2 Vorlagen in 21 Spielen
Jean-Luca Beck (Greifswalder FC II) - 12 Tore, 10 Vorlagen in 21 Spielen
Bashir Schultz (FC Mecklenburg Schwerin) - 12 Tore, 3 Vorlagen in 19 Spielen
Garry Emmanuel Onyejelem (FSV Kühlungsborn) - 11 Tore, 4 Vorlagen in 19 Spielen
Wout Abrahams (1. FC Neubrandenburg 04) - 10 Tore, 0 Vorlagen in 22 Spielen
Nelson Mandela Mbouhom (FC Mecklenburg Schwerin) - 9 Tore, 5 Vorlagen in 17 Spielen
Alexander Pataman (FC Mecklenburg Schwerin) - 9 Tore, 3 Vorlagen in 20 Spielen
Lukas Prange (Malchower SV 90) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen
Alexander Lukesch (Penzliner SV) - 8 Tore, 1 Vorlage in 21 Spielen
Dennis Kühl (1. FC Neubrandenburg 04) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 21 Spielen
Jan Rudlaff (SV Pastow) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen
Alexander Fogel (FSV Kühlungsborn) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 19 Spielen
Joel-Patrice Lisch (1. FC Neubrandenburg 04) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 16 Spielen
Tony-Glen Siegmund (SV Pastow) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 11 Spielen
Samuel Kammerer (SV Pastow) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 20 Spielen
Temilola Awoyale (FC Mecklenburg Schwerin) - 6 Tore, 1 Vorlage in 10 Spielen
Sidaty Ly (Rostocker FC) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 19 Spielen
Niklas Kern (Malchower SV 90) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen
Tim Queckenstedt (FC Schönberg 95) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 16 Spielen
Guilherme Esteves Lima (SV Hafen Rostock 1961) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 16 Spielen
Christoph Lukesch (Penzliner SV) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 15 Spielen