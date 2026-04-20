Die Top-Torjäger der Verbandsliga: Daniel Nawotke steht nun vorne

Tim Hermann (FSV Bentwisch) - 18 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen

Daniel Nawotke (1. FC Neubrandenburg 04) - 19 Tore, 0 Vorlagen in 21 Spielen

Marco Bode (FC Schönberg 95) - 14 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen

Erik Ahrens (FC Förderkader Rene Schneider) - 15 Tore, 0 Vorlagen in 15 Spielen

Jean-Luca Beck (Greifswalder FC II) - 12 Tore, 10 Vorlagen in 20 Spielen

Bashir Schultz (FC Mecklenburg Schwerin) - 12 Tore, 3 Vorlagen in 18 Spielen

Niclas Kersten Gleisner (Greifswalder FC II) - 12 Tore, 2 Vorlagen in 20 Spielen

Garry Emmanuel Onyejelem (FSV Kühlungsborn) - 10 Tore, 4 Vorlagen in 18 Spielen

Nelson Mandela Mbouhom (FC Mecklenburg Schwerin) - 9 Tore, 5 Vorlagen in 16 Spielen

Alexander Pataman (FC Mecklenburg Schwerin) - 9 Tore, 3 Vorlagen in 19 Spielen

Lukas Prange (Malchower SV 90) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen

Wout Abrahams (1. FC Neubrandenburg 04) - 9 Tore, 0 Vorlagen in 21 Spielen

Alexander Lukesch (Penzliner SV) - 8 Tore, 1 Vorlage in 20 Spielen

Dennis Kühl (1. FC Neubrandenburg 04) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 20 Spielen

Jan Rudlaff (SV Pastow) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen

Alexander Fogel (FSV Kühlungsborn) - 8 Tore, 0 Vorlagen in 18 Spielen

Joel-Patrice Lisch (1. FC Neubrandenburg 04) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 15 Spielen

Tony-Glen Siegmund (SV Pastow) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 11 Spielen

Samuel Kammerer (SV Pastow) - 7 Tore, 0 Vorlagen in 19 Spielen

Temilola Awoyale (FC Mecklenburg Schwerin) - 6 Tore, 1 Vorlage in 10 Spielen

Tim Queckenstedt (FC Schönberg 95) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 16 Spielen

Guilherme Esteves Lima (SV Hafen Rostock 1961) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 16 Spielen

Christoph Lukesch (Penzliner SV) - 6 Tore, 0 Vorlagen in 14 Spielen