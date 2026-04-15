Die Top-Torjäger aller Bezirksligen in Württemberg in der Übersicht

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Bezirksligen in Württemberg. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

19 Tore in 21 Spielen - Mouhamed Arfaoui (TV Derendingen) 17 Tore in 21 Spielen - Moubinou Saliou (SV 03 Tübingen) 14 Tore in 20 Spielen - Mika Hänsel (SV 03 Tübingen)

17 Tore in 23 Spielen - Dean Fiegle (TSG Ailingen) 17 Tore in 23 Spielen - Manfred Kraus (SV Vogt) 15 Tore in 24 Spielen - Pascal Ungemach (TSV Eschach)

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Bezirksliga Donau/Iller

22 Tore in 21 Spielen - Thorsten Rieck (SV Westerheim)

17 Tore in 22 Spielen - Lars Folcz (FV Asch-Sonderbuch)

17 Tore in 20 Spielen - Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm)

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Bezirksliga Enz/Murr

25 Tore in 21 Spielen - Jan Sonntag (SV Germania Bietigheim)

24 Tore in 24 Spielen - Tim Dettinger (TSV Phönix Lomersheim)

21 Tore in 26 Spielen - Lino Widmaier (TSV Heimsheim)

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Bezirksliga Franken

21 Tore in 20 Spielen - Kevin Haas (TG Böckingen)

17 Tore in 20 Spielen - Johannes Ebner (FSV Schwaigern)

17 Tore in 20 Spielen - Nebojsa Simikic (FC Union Heilbronn)

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Bezirksliga Neckar/Fils

26 Tore in 22 Spielen - Carmelo Trumino (1. FC Heiningen)

19 Tore in 21 Spielen - Bent Hofele (1. FC Heiningen)

17 Tore in 19 Spielen - Kevin Vincek (1. FC Heiningen)

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Bezirksliga Nordschwarzwald

17 Tore in 21 Spielen - Raphael Hopf (SG Ahldorf/Mühlen)

16 Tore in 20 Spielen - Sebastian Braun (SV Baiersbronn)

15 Tore in 20 Spielen - Edison Behramaj (Sportfreunde Gechingen)

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Bezirksliga Oberschwaben

27 Tore in 24 Spielen - Manuel Münst (SG Ringschnait / Mittelbuch)

19 Tore in 19 Spielen - Jonathan Hummler (SGM Ummendorf/Fischbach)

18 Tore in 25 Spielen - Daniel Abdulahad (SV Sigmaringen)

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Bezirksliga Ostwürttemberg

20 Tore in 16 Spielen - Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)

18 Tore in 20 Spielen - Johannes Eckl (DJK Schwabsberg-Buch)

11 Tore in 21 Spielen - Fabian Amon (Sportfreunde Dorfmerkingen II)

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Bezirksliga Rems/Murr/Hall

23 Tore in 21 Spielen - Mario Greiner (SV Allmersbach)

21 Tore in 21 Spielen - Philipp Kees (TSV Gaildorf)

19 Tore in 22 Spielen - Lionello Zaino (TSV Nellmersbach)

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

29 Tore in 25 Spielen - Fabio Müller (SGM SV Gruol / SV Erlaheim)

24 Tore in 24 Spielen - Robin Schumpp (SGM Deißlingen/Lauffen)

20 Tore in 25 Spielen - Marko Blazevic (FC Grosselfingen)

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Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

25 Tore in 16 Spielen - Simon Lindner (TV Darmsheim)

15 Tore in 20 Spielen - Daniel Schweizer (ASV Botnang)

15 Tore in 18 Spielen - Marc Hetzel (TSV Jahn Büsnau)

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