Die Top-Torjäger aller Bezirksligen in Württemberg in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Bezirksligen in Württemberg. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
19 Tore in 21 Spielen - Mouhamed Arfaoui (TV Derendingen)
17 Tore in 21 Spielen - Moubinou Saliou (SV 03 Tübingen)
14 Tore in 20 Spielen - Mika Hänsel (SV 03 Tübingen)
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17 Tore in 23 Spielen - Dean Fiegle (TSG Ailingen)
17 Tore in 23 Spielen - Manfred Kraus (SV Vogt)
15 Tore in 24 Spielen - Pascal Ungemach (TSV Eschach)
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22 Tore in 21 Spielen - Thorsten Rieck (SV Westerheim)
17 Tore in 22 Spielen - Lars Folcz (FV Asch-Sonderbuch)
17 Tore in 20 Spielen - Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm)
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25 Tore in 21 Spielen - Jan Sonntag (SV Germania Bietigheim)
24 Tore in 24 Spielen - Tim Dettinger (TSV Phönix Lomersheim)
21 Tore in 26 Spielen - Lino Widmaier (TSV Heimsheim)
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21 Tore in 20 Spielen - Kevin Haas (TG Böckingen)
17 Tore in 20 Spielen - Johannes Ebner (FSV Schwaigern)
17 Tore in 20 Spielen - Nebojsa Simikic (FC Union Heilbronn)
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26 Tore in 22 Spielen - Carmelo Trumino (1. FC Heiningen)
19 Tore in 21 Spielen - Bent Hofele (1. FC Heiningen)
17 Tore in 19 Spielen - Kevin Vincek (1. FC Heiningen)
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17 Tore in 21 Spielen - Raphael Hopf (SG Ahldorf/Mühlen)
16 Tore in 20 Spielen - Sebastian Braun (SV Baiersbronn)
15 Tore in 20 Spielen - Edison Behramaj (Sportfreunde Gechingen)
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27 Tore in 24 Spielen - Manuel Münst (SG Ringschnait / Mittelbuch)
19 Tore in 19 Spielen - Jonathan Hummler (SGM Ummendorf/Fischbach)
18 Tore in 25 Spielen - Daniel Abdulahad (SV Sigmaringen)
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20 Tore in 16 Spielen - Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
18 Tore in 20 Spielen - Johannes Eckl (DJK Schwabsberg-Buch)
11 Tore in 21 Spielen - Fabian Amon (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
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23 Tore in 21 Spielen - Mario Greiner (SV Allmersbach)
21 Tore in 21 Spielen - Philipp Kees (TSV Gaildorf)
19 Tore in 22 Spielen - Lionello Zaino (TSV Nellmersbach)
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29 Tore in 25 Spielen - Fabio Müller (SGM SV Gruol / SV Erlaheim)
24 Tore in 24 Spielen - Robin Schumpp (SGM Deißlingen/Lauffen)
20 Tore in 25 Spielen - Marko Blazevic (FC Grosselfingen)
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25 Tore in 16 Spielen - Simon Lindner (TV Darmsheim)
15 Tore in 20 Spielen - Daniel Schweizer (ASV Botnang)
15 Tore in 18 Spielen - Marc Hetzel (TSV Jahn Büsnau)
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