Allgemeines

Die Top-Torjäger aller Bezirksligen in Württemberg in der Übersicht

Der Blick auf alle Torjäger in den Bezirksligen in Württemberg.

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Bezirksligen in Württemberg. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

Bezirksliga Alb

15 Tore Mouhamed Arfaoui (TV Derendingen)
14 Tore Moubinou Saliou (SV 03 Tübingen)
12 Tore Elias Lachenmann (VfL Pfullingen II)

---

Bezirksliga Bodensee

16 Tore – Manfred Kraus (SV Vogt)
15 Tore – Dean Fiegle (TSG Ailingen)
11 Tore – Noah Hecht (SV Bergatreute)

---

Bezirksliga Donau/Iller

18 Tore Thorsten Rieck (SV Westerheim)
14 Tore Lars Folcz (FV Asch-Sonderbuch)
14 Tore Timo Bemsel (TSV Langenau)

---

Bezirksliga Enz/Murr

22 Tore – Jan Sonntag (SV Germania Bietigheim)
17 Tore – Lionel Schmidt (SV Salamander Kornwestheim)
17 Tore – Lino Widmaier (TSV Heimsheim)

---

Bezirksliga Franken

15 Tore – Kevin Haas (TG Böckingen)
15 Tore – Nebojsa Simikic (FC Union Heilbronn)
12 Tore – David Gotovac (Aramäer Heilbronn)

---

Bezirksliga Neckar/Fils

21 Tore Carmelo Trumino (1. FC Heiningen)
16 Tore Bent Hofele (1. FC Heiningen)
14 Tore Tilman Weißenborn (TSV RSK Esslingen)

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

14 Tore Sebastian Braun (SV Baiersbronn)
13 Tore Edison Behramaj (Sportfreunde Gechingen)
12 Tore Raphael Hopf (SG Ahldorf/Mühlen)

---

Bezirksliga Oberschwaben

22 Tore – Manuel Münst (SG Ringschnait / Mittelbuch)
17 Tore – Daniel Abdulahad (SV Sigmaringen)
17 Tore – Jonathan Hummler (SGM Ummendorf/Fischbach)

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

16 Tore – Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
11 Tore – Johannes Eckl (DJK Schwabsberg-Buch)
10 Tore – Fabian Amon (Sportfreunde Dorfmerkingen II)

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

21 Tore Mario Greiner (SV Allmersbach)
19 Tore Philipp Kees (TSV Gaildorf)
17 Tore Lionello Zaino (TSV Nellmersbach)

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

21 Tore Fabio Müller (SGM SV Gruol / SV Erlaheim)
19 Tore Robin Schumpp (SGM Deißlingen / Lauffen)
17 Tore Marko Blazevic (FC Grosselfingen)

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

25 Tore – Simon Lindner (TV Darmsheim)
12 Tore – Tyron Ferrari (SV Vaihingen)
11 Tore – Can Abalioglu (VfL Herrenberg)

---