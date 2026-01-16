 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Die Top-Torjäger aller Bezirksligen in Württemberg in der Übersicht

Der Blick auf alle Torjäger in den Bezirksligen in Württemberg.

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Bezirksligen in Württemberg. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

Bezirksliga Alb

15 Tore Mouhamed Arfaoui (TV Derendingen)
14 Tore Moubinou Saliou (SV 03 Tübingen)
12 Tore Elias Lachenmann (VfL Pfullingen II)

Bezirksliga Bodensee

15 Tore Manfred Kraus (SV Vogt)
11 Tore Noah Roggors (SGM Unterzeil/Seibranz)
10 Tore Noah Hecht (SV Bergatreute)

Bezirksliga Donau/Iller

18 Tore Thorsten Rieck (SV Westerheim)
14 Tore Lars Folcz (FV Asch-Sonderbuch)
13 Tore Timo Bemsel (TSV Langenau)

Bezirksliga Enz/Murr

15 Tore Dzanan Mehicevic (TSV Merklingen)
13 Tore Tim Dettinger (TSV Phönix Lomersheim)
12 Tore Shkemb Miftari (AKV B.G. Ludwigsburg)

Bezirksliga Franken

11 Tore Joshua Baur (Sportfreunde Untergriesheim)
11 Tore Johannes Ebner (FSV Schwaigern)
10 Tore David Gotovac (Aramäer Heilbronn)

Bezirksliga Neckar/Fils

19 Tore Carmelo Trumino (1. FC Heiningen)
16 Tore Bent Hofele (1. FC Heiningen)
13 Tore Tilman Weißenborn (TSV RSK Esslingen)

Bezirksliga Nordschwarzwald

14 Tore Sebastian Braun (SV Baiersbronn)
13 Tore Edison Behramaj (Sportfreunde Gechingen)
12 Tore Raphael Hopf (SG Ahldorf/Mühlen)

Bezirksliga Oberschwaben

18 Tore Manuel Münst (SG Ringschnait / Mittelbuch)
16 Tore Daniel Abdulahad (SV Sigmaringen)
13 Tore Lukas Stützle (SV Hohentengen)

Bezirksliga Ostwürttemberg

16 Tore Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
10 Tore Fabian Amon (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
9 Tore Denyel Gülbahar (SSV Aalen)

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

21 Tore Mario Greiner (SV Allmersbach)
17 Tore Lionello Zaino (TSV Nellmersbach)
15 Tore Philipp Kees (TSV Gaildorf)

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

21 Tore Fabio Müller (SGM SV Gruol / SV Erlaheim)
18 Tore Robin Schumpp (SGM Deißlingen / Lauffen)
17 Tore Marko Blazevic (FC Grosselfingen)

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

22 Tore Simon Lindner (TV Darmsheim)
11 Tore Johannes Kienzle (TV Echterdingen II)
10 Tore Agonis Berisha (SV Bonlanden)

