Allgemeines
Die Top-Torjäger aller Bezirksligen in Württemberg in der Übersicht

Der Blick auf alle Torjäger in den Bezirksligen in Württemberg.

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Bezirksligen in Württemberg. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

Bezirksliga Alb

15 Tore Mouhamed Arfaoui (TV Derendingen)
11 Tore Alexander Lauxmann (TSV Hirschau)
11 Tore Moubinou Saliou (SV 03 Tübingen)

Bezirksliga Bodensee

12 Tore Manfred Kraus (SV Vogt)
10 Tore Noah Hecht (SV Bergatreute)
10 Tore Noah Roggors (SGM Unterzeil/Seibranz)

Bezirksliga Donau/Iller

16 Tore Thorsten Rieck (SV Westerheim)
11 Tore Lars Folcz (FV Asch-Sonderbuch)
10 Tore Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm)

Bezirksliga Enz/Murr

14 Tore Dzanan Mehicevic (TSV Merklingen)
11 Tore Jan Sonntag (SV Germania Bietigheim)
11 Tore Tim Dettinger (TSV Phönix Lomersheim)

Bezirksliga Franken

11 Tore Joshua Baur (Sportfreunde Untergriesheim)
11 Tore Johannes Ebner (FSV Schwaigern)
10 Tore David Gotovac (Aramäer Heilbronn)

Bezirksliga Neckar/Fils

15 Tore Bent Hofele (1. FC Heiningen)
14 Tore Carmelo Trumino (1. FC Heiningen)
12 Tore Tilman Weißenborn (TSV RSK Esslingen)

Bezirksliga Nordschwarzwald

11 Tore Raphael Hopf (SG Ahldorf/Mühlen)
10 Tore Edison Behramaj (Sportfreunde Gechingen)
10 Tore Luca Malandra (1. FC Altburg)

Bezirksliga Oberschwaben

16 Tore Manuel Münst (SG Ringschnait / Mittelbuch)
14 Tore Daniel Abdulahad (SV Sigmaringen)
13 Tore Lukas Stützle (SV Hohentengen)

Bezirksliga Ostwürttemberg

13 Tore Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
9 Tore Fabian Amon (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
9 Tore Denyel Gülbahar (SSV Aalen)

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

18 Tore Mario Greiner (SV Allmersbach)
15 Tore Philipp Kees (TSV Gaildorf)
12 Tore Lionello Zaino (TSV Nellmersbach)

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

15 Tore Marko Blazevic (FC Grosselfingen)
15 Tore Fabio Müller (SGM SV Gruol / SV Erlaheim)
15 Tore Robin Schumpp (SGM Deißlingen / Lauffen)

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

16 Tore Simon Lindner (TV Darmsheim)
10 Tore Agonis Berisha (SV Bonlanden)
8 Tore Flon Ajvazi (TV Echterdingen II)

19.11.2025, 09:00 Uhr
Timo Babic