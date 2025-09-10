 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Die Top-Torjäger aller Bezirksligen in Württemberg in der Übersicht

Der Blick auf alle Torjäger in den Bezirksligen in Württemberg.

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Bezirksligen in Württemberg. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

Bezirksliga Alb

4 Tore Mouhamed Arfaoui (TV Derendingen)
4 Tore Fabian Schuster (SGM Dettingen/Glems)
3 Tore Laurin Assassa (TSG Tübingen II)

Bezirksliga Bodensee

8 Tore Manfred Kraus (SV Vogt)
6 Tore Jan Mathis (TSV Meckenbeuren)
5 Tore Marcel Bachhofer (SV Weingarten)

Bezirksliga Donau/Iller

7 Tore Thorsten Rieck (SV Westerheim)
5 Tore Lars Folcz (FV Asch-Sonderbuch)
5 Tore Lukas Neth (SV Jungingen)

Bezirksliga Enz/Murr

7 Tore Tim Kainz (SV Germania Bietigheim)
4 Tore Dominik Hoffmann (TV Aldingen)
4 Tore Robin Lee Pfohl (TV Aldingen)

Bezirksliga Franken

5 Tore Mario Beez (SGM Mulfingen/Hollenbach)
4 Tore Joshua Baur (Sportfreunde Untergriesheim)
3 Tore Jann Baust (TSV Pfedelbach)

Bezirksliga Neckar/Fils

6 Tore Bent Hofele (1. FC Heiningen)
6 Tore Jonathan Sedlmayer (1. FC Donzdorf)
5 Tore Manuel Tamas (SV Ebersbach/Fils)

Bezirksliga Nordschwarzwald

4 Tore Justin Göppert (SV Gültlingen)
4 Tore Fabio Mandel (FV GW Ottenbronn)
4 Tore Dennis Mutschler Jr. (VfR Sulz)

Bezirksliga Oberschwaben

8 Tore Daniel Abdulahad (SV Sigmaringen)
6 Tore Luca Ruedi (SG Ringschnait/Mittelbuch)
5 Tore Timo Bischofberger (SF Hundersingen)

Bezirksliga Ostwürttemberg

5 Tore Yeison Erhard (1. FC Germania Bargau)
4 Tore Matteo Gammaro (TSG Schnaitheim)
3 Tore Adrian Drimus (FC Durlangen)

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

10 Tore Pasquale Siena (TSV Schmiden)
6 Tore Mario Greiner (SV Allmersbach)
5 Tore Philipp Kees (TSV Gaildorf)

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

6 Tore Fabio Müller (SGM SV Gruol / SV Erlaheim)
5 Tore Tom Ritzel (SGM Deißlingen / Lauffen)
5 Tore Robin Schumpp (SGM Deißlingen / Lauffen)

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

4 Tore Simon Lindner (TV Darmsheim)
3 Tore Flon Ajvazi (TV Echterdingen II)
2 Tore Dennis Adam (SV Bonlanden)

