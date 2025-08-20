Die Top-Torjäger aller Bezirksligen in Württemberg in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Bezirksligen in Württemberg. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
1 Tor Alessandro Amoretti (SG Reutlingen)
1 Tor Philipp Braun (TV Derendingen)
1 Tor Henri Erb (TV Derendingen)
1 Tor Dominik Früh (TSV Genkingen)
1 Tor Andreas Hiller (TSV Sickenhausen)
2 Tore Marcel Bachhofer (SV Weingarten)
2 Tore Jan Fischer (SV Baindt)
2 Tore Manfred Kraus (SV Vogt)
2 Tore Fabian Nadig (FC Leutkirch)
2 Tore Simon Roth (SV Oberzell)
---
2 Tore Lukas Engel (SG Öpfingen)
2 Tore Marius Veith (TSV Blaustein)
1 Tor Jeremias Aichinger (SV Eggingen)
1 Tor Marvin Akhabue (SW Donau)
1 Tor Simon Allgaier (SGM Senden-Ay)
---
2 Tore Jean Louis Bikoi (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II)
2 Tore Tim Kainz (SV Germania Bietigheim)
2 Tore Selvedin Shanmugarajah (SV Pattonville)
1 Tor Nabil Abder-Razzag (SV Pattonville)
1 Tor Andreas Bouroutzis (SV Pattonville)
---
noch kein Spielbetrieb
---
noch kein Spielbetrieb
---
noch kein Spielbetrieb
---
noch kein Spielbetrieb
---
3 Tore Marius Kopp (DJK Schwabsberg-Buch)
2 Tore Yeison Erhard (1. FC Germania Bargau)
2 Tore Timo Frank (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II)
2 Tore Sven Frank (DJK Schwabsberg-Buch)
2 Tore David Weisensee (FV 08 Unterkochen)
---
noch kein Spielbetrieb
---
2 Tore Rouven Irion (SGM Deißlingen/Lauffen)
2 Tore Tom Ritzel (SGM Deißlingen/Lauffen)
2 Tore Robin Schumpp (SGM Deißlingen/Lauffen)
1 Tor Kaan Akkaya (FC Hechingen)
1 Tor Kevin Bosch (SGM SV Gruol/SV Erlaheim)
---
noch kein Spielbetrieb
---