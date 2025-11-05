Die Top-Torjäger aller Bezirksligen in Württemberg in der Übersicht

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Bezirksligen in Württemberg. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.
13 Tore Mouhamed Arfaoui (TV Derendingen)
11 Tore Moubinou Saliou (SV 03 Tübingen)
9 Tore Mika Hänsel (SV 03 Tübingen)
10 Tore Noah Hecht (SV Bergatreute)
10 Tore Manfred Kraus (SV Vogt)
10 Tore Noah Roggors (SGM Unterzeil/Seibranz)
15 Tore Thorsten Rieck (SV Westerheim)
11 Tore Lars Folcz (FV Asch-Sonderbuch)
9 Tore Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm)
10 Tore Tim Dettinger (TSV Phönix Lomersheim)
10 Tore Tim Kainz (SV Germania Bietigheim)
10 Tore Dzanan Mehicevic (TSV Merklingen)
11 Tore Joshua Baur (Sportfreunde Untergriesheim)
10 Tore Johannes Ebner (FSV Schwaigern)
10 Tore David Gotovac (Aramäer Heilbronn)
12 Tore Bent Hofele (1. FC Heiningen)
11 Tore Carmelo Trumino (1. FC Heiningen)
11 Tore Tilman Weißenborn (TSV RSK Esslingen)
8 Tore Raphael Hopf (SG Ahldorf/Mühlen)
8 Tore Luca Malandra (1. FC Altburg)
7 Tore Rico Finkbeiner (SV Baiersbronn)
15 Tore Manuel Münst (SG Ringschnait / Mittelbuch)
13 Tore Daniel Abdulahad (SV Sigmaringen)
12 Tore Pascal Volz (SV Uttenweiler)
10 Tore Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
8 Tore Fabian Amon (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
8 Tore Yeison Erhard (1. FC Germania Bargau)
16 Tore Mario Greiner (SV Allmersbach)
12 Tore Philipp Kees (TSV Gaildorf)
11 Tore Pasquale Siena (TSV Schmiden)
14 Tore Marko Blazevic (FC Grosselfingen)
13 Tore Robin Schumpp (SGM Deißlingen / Lauffen)
12 Tore Anes Kljajic (SV Dotternhausen)
14 Tore Simon Lindner (TV Darmsheim)
8 Tore Agonis Berisha (SV Bonlanden)
8 Tore Flon Ajvazi (TV Echterdingen II)
