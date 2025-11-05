 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Paul Stadelmaier

Die Top-Torjäger aller Bezirksligen in Württemberg in der Übersicht

Der Blick auf alle Torjäger in den Bezirksligen in Württemberg.

Hier gibt es den Blick auf die Torschützen der Bezirksligen in Württemberg. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter h.schmidt@fupa.net melden.

Bezirksliga Alb

13 Tore Mouhamed Arfaoui (TV Derendingen)
11 Tore Moubinou Saliou (SV 03 Tübingen)
9 Tore Mika Hänsel (SV 03 Tübingen)

---

Bezirksliga Bodensee

10 Tore Noah Hecht (SV Bergatreute)
10 Tore Manfred Kraus (SV Vogt)
10 Tore Noah Roggors (SGM Unterzeil/Seibranz)

---

Bezirksliga Donau/Iller

15 Tore Thorsten Rieck (SV Westerheim)
11 Tore Lars Folcz (FV Asch-Sonderbuch)
9 Tore Adel Ajkunic (SC Türkgücü Ulm)

---

Bezirksliga Enz/Murr

10 Tore Tim Dettinger (TSV Phönix Lomersheim)
10 Tore Tim Kainz (SV Germania Bietigheim)
10 Tore Dzanan Mehicevic (TSV Merklingen)

---

Bezirksliga Franken

11 Tore Joshua Baur (Sportfreunde Untergriesheim)
10 Tore Johannes Ebner (FSV Schwaigern)
10 Tore David Gotovac (Aramäer Heilbronn)

---

Bezirksliga Neckar/Fils

12 Tore Bent Hofele (1. FC Heiningen)
11 Tore Carmelo Trumino (1. FC Heiningen)
11 Tore Tilman Weißenborn (TSV RSK Esslingen)

---

Bezirksliga Nordschwarzwald

8 Tore Raphael Hopf (SG Ahldorf/Mühlen)
8 Tore Luca Malandra (1. FC Altburg)
7 Tore Rico Finkbeiner (SV Baiersbronn)

---

Bezirksliga Oberschwaben

15 Tore Manuel Münst (SG Ringschnait / Mittelbuch)
13 Tore Daniel Abdulahad (SV Sigmaringen)
12 Tore Pascal Volz (SV Uttenweiler)

---

Bezirksliga Ostwürttemberg

10 Tore Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
8 Tore Fabian Amon (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
8 Tore Yeison Erhard (1. FC Germania Bargau)

---

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

16 Tore Mario Greiner (SV Allmersbach)
12 Tore Philipp Kees (TSV Gaildorf)
11 Tore Pasquale Siena (TSV Schmiden)

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

14 Tore Marko Blazevic (FC Grosselfingen)
13 Tore Robin Schumpp (SGM Deißlingen / Lauffen)
12 Tore Anes Kljajic (SV Dotternhausen)

---

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

14 Tore Simon Lindner (TV Darmsheim)
8 Tore Agonis Berisha (SV Bonlanden)
8 Tore Flon Ajvazi (TV Echterdingen II)

---

