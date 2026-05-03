Die Top-Teams schlagen zurück: Warngau, Hartpenning und Fischbachau siegen

Überraschendes Ergebnis: Der TSV Irschenerg (blau) und der SV Miesbach II trennten sich 1:1. – Foto: Jan Becker

Warngau und Fischbachau zeigten eine Reaktion auf schwache Vorwochen. Hartpenning verteidigte die Tabellenspitze mit einem Arbeitssieg in Lenggries.

Während Warngau und Fischbachau in der A-Klasse 4 eine Reaktion auf die schwachen Auftritte in der Vorwoche gezeigt haben, verteidigte Hartpenning vorerst die Tabellenspitze. Irschenberg und Miesbachs Reserve teilten sich unerwartet die Punkte.

SV Warngau – SG Tegernseer Tal 7:0 (2:0) Tore: 1:0 Schönauer (43.), 2:0/3:0 L. Gerr (44./47.), 4:0 Schönauer (52.), 5:0 L. Gerr (76.), 6:0 Bangoura (84.), 7:0 Höger (85.). Nach der überraschenden Pleite in Schliersee (0:1) schossen sich die Warngauer gegen die SG Tegernseer Tal den Frust von der Seele. Dabei konnten die Tegernseer bis zur 43. Minute die Null halten. Ein Tor jeweils kurz vor und kurz nach dem Pausenpfiff von Leonhard Gerr sorgte dann jedoch für klare Verhältnisse und einen nie gefährdeten Warngauer Erfolg.

„Mit der Mannschaft, die wir heute auf dem Feld hatten, sind wir in der A-Klasse nicht konkurrenzfähig“, hadert SG-Coach Andreas Rohnbogner. „Ich hoffe, dass in den nächsten Spielen wieder mehr da sind und wir eine bessere Truppe aufs Feld bringen.“ Auch sein Gegenüber spürte die Abwesenheit einiger Leistungsträger beim Gegner. „Das hat man einfach gemerkt. Wir haben ein bisschen gebraucht, um auf unserem Heimatplatz Fuß zu fassen, aber dann haben wir souverän gewonnen und konnten Kräfte schonen“, sagt SV-Trainer Daniel Mayer.

Lenggrieser SC II – TSV Hartpenning 1:3 (1:2) Tore: 0:1/0:2 J. Noderer (2./33.), 1:2 Demmel (45.), 1:3 Haltmair (67.). Der TSV Hartpenning verteidigte vorerst seine Tabellenführung. Bei der Lenggrieser Kreisligareserve gelang dem Team von Trainer Florian Voit ein 3:1-Arbeitssieg. Bei der hart umkämpften Partie sorgte Laurenz Haltmaier nach einem Doppelpack von Johannes Noderer im ersten Durchgang für die Entscheidung. „Es war das erwartete harte Spiel, auf das wir uns eingestellt haben“, erklärt Voit. „Lenggries hat richtig gut dagegengehalten, wir haben aber in den richtigen Momenten die Tore gemacht.“

Mit dem Auswärtserfolg bestraften die Hartpenninger die Ausrutscher der Konkurrenz in der Vorwoche und stehen mit einem Zähler Vorsprung weiterhin an der Tabellenspitze. Dennoch haben die anderen Aufstiegskonkurrenten, mit einem Spiel weniger auf dem Konto, die Möglichkeit, Hartpenning vom Thron zu stoßen. Voit: „Jetzt haben wir noch drei Spiele, und es ist alles möglich.“

SC Wall – SF Fischbachau 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Bucher (9.), 1:1 Meßmer (59.), 1:2 Isenmann (Elfmeter/82.). Die Sportfreunde Fischbachau holten drei Big-Points im Aufstiegsrennen bei einem defensiv starken Gegner. Damit gelang den Sportfreunden in Wall die Wiedergutmachung für die Heimpleite gegen den SV Miesbach II (0:1).

In der Anfangsphase nutzte Fischbachaus Anton Bucher einen Fehler im Waller Spielaufbau knallhart aus und sorgte für die frühe Führung. Im weiteren Verlauf fanden die favorisierten Gäste nahezu keine spielerische Lösung für die defensive Waller Grundordnung. Folgerichtig sahen die Zuschauer in Wall ein chancenarmes Spiel mit vielen langen Bällen. „Wir hatten die voll im Griff. Fischbachau hatte bis zur 85. Minute keine Chance aus dem Spiel heraus“, wundert sich SC-Trainer Ethem Perovic über das ideenlose Fischbachauer Offensivspiel.

Am Ende sorgte ein äußerst umstrittener Handelfmeter für die Entscheidung. „Es ist ein verdienter Sieg aufgrund der deutlich größeren Spielanteile“, resümiert dagegen Fischbachau-Coach Hans Ostner.

TSV Irschenberg – SV Miesbach II 1:1 (1:1) Tore: 1:0 Klinke (44.), 1:1 Schumacher (44.). Der TSV Irschenberg bewies im Duell mit der Miesbacher Bezirksligareserve, dass in dieser Liga jeder gegen jeden punkten kann. Die Vorzeichen dieser Partie hätten kaum unterschiedlicher sein können: Irschenberg holte nur einen Punkt aus drei Spielen, und die Kreisstädter schlugen Fischbachau.

Dennoch kam das Team von Trainer Josef Sontheim durch den Kampf in die Partie und ging kurz vor der Pause in Führung. Auch wenn diese Führung keine einzige Minute bestand und durch Dominik Schumacher postwendend egalisiert wurde, hätte wohl kein A-Klassen-Experte mit einer Punkteteilung gerechnet.

„Wir haben überragend gekämpft. Alles in allem war es gar nicht so unverdient“, schwärmt TSV-Trainer Sontheim. Vor allem durch Konter sei seine Elf immer wieder gefährlich vor den Miesbacher Kasten gekommen. „Eigentlich gehören heute alle in die Elf des Tages“, sagt Sontheim mit einem Augenzwinkern.