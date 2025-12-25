 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Stellt die Elf des Halbjahres auf: Mommenheims Trainer Ricardo Baroli. Archivfoto: Kristina Schäfer
Stellt die Elf des Halbjahres auf: Mommenheims Trainer Ricardo Baroli. Archivfoto: Kristina Schäfer

Die Top-Elf des Halbjahres in der Bezirksliga Rheinhessen

Mommenheims Coach Ricardo Baroli hat seine Top-Elf der Bezirksliga nach dem ersten Saison-Halbjahr aufgestellt +++ Liga-Dominator SKC Barbaros Mainz ist naturgemäß mit mehreren Spielern vertreten

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. 15 von bislang 18 Saisonspielen gewonnen, dabei im Schnitt mehr als vier Treffer pro Spiel erzielt: Souverän thront SKC Barbaros Mainz an der Tabellenspitze der Bezirksliga. Niemand zweifelt daran, dass der Sport-Kultur-Club seinen Durchmarsch fortsetzt. Nach dem Titelgewinn in der B-Klasse (2024) und der A-Klasse (2025) wird im Sommer wohl die nächste Meisterfeier steigen, verbunden mit dem dritten Aufstieg in Folge.

Kein Wunder, dass Ricardo Baroli in seiner „Top-Elf des Halbjahres” fünf Barbaros-Spieler aufgeführt hat. Der Trainer des TSV Mommenheim hat zudem zwei „Lebensversicherungen” des FSV Nieder-Olm nominiert. Aus dem eigenen Team wollte er eigentlich keinen Spieler herausheben, tat es letztlich aus einem bestimmten Grund aber doch. Für diese Aufstellung hat sich der ehemalige Coach des Verbandsligisten FC Basara, der seit Sommer beim TSV verantwortlich ist, entschieden – und diese Auswahl begründet.

Welche elf Spieler und welcher Trainer es in Barolis Top-Elf des ersten Halbjahres geschafft haben, erfahrt ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Aufrufe: 025.12.2025, 11:00 Uhr
Peter SchneiderAutor