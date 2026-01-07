Die Top-Elf des Halbjahres in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost

Mainz. Die Spvgg. Essenheim blickt zuversichtlich in Richtung Rückrunde. Lediglich drei Zähler fehlen auf den Tabellenersten der B-Klasse Mainz-Bingen Ost – den 1. FC Nackenheim. Essenheims Coach Kevin Tscheuschner ist stolz auf seine Jungs. Kein Wunder also, dass es einige von ihnen in seine Halbjahreself geschafft haben. Tscheuschner hat aber nicht nur sein Team, sondern die gesamte Liga im Blick: Auch die TSG Drais, der TSV Ebersheim und der FSV Saulheim II finden Platz in seiner Top-Elf.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Kazuva Toyooka, FSV Saulheim II: „Er hat zwar erst vier Spiele gemacht, aber das war überragend. Ein richtig guter und vor allem ein mitspielender Torwart.“

Patrick Albert Brachmann, Spvgg. Essenheim: „Patrick ist einfach eine Bank. Er zeigt eine brutale Zweikampfstärke und eine brutale körperliche Präsenz. Auch die Spieleröffnung ist super bei ihm.“

Jan Itjeshorst, Spvgg. Essenheim: „Er ist durch seine Oberliga-Erfahrung ein super Fußballer und würde, glaube ich, jeder Mannschaft helfen. Er bringt eine super Kopfball- und Zweikampfstärke mit auf den Platz.“

David Lennart Matzon, TSV Ebersheim: „Ein stabiler Spieler, der körperlich immer Präsenz zeigt – egal, ob im Zweikampf oder in den Standards.“

Mittelfeld

Norman Loos, 1. FC Nackenheim: „Da muss man eigentlich gar nicht viel sagen. Er ist der Spielertrainer von Nackenheim und hat auch schon Verbandsliga-Erfahrung. Einfach ein super Spieler, den wohl jeder Trainer nehmen würde.“

Cedric Schmidt, FSV Saulheim II: „Er hat bereits Bezirksliga-Erfahrung, legt den Fokus jetzt wahrscheinlich auf die zweite Mannschaft von Saulheim und hilft dem Team super im Zentrum weiter. Ein ruhiger Spieler am Ball, der jeder Mannschaft guttut mit seiner Erfahrung, seinem Spielaufbau und natürlich auch mit seiner Zweikampfstärke.“

Marc Ohmer, Spvgg. Essenheim: „Marc ist jetzt neu zu uns gekommen und spielt eine super Rolle. Er spielt schnell und ist auf jeden Fall zweikampfstark, kann also gut mit dem Ball umgehen und beweist auch immer wieder Dribbelstärke.“

Jonas Suhr, Spvgg. Essenheim: „Einfach ein intelligenter Spieler, der genau weiß, wie man auf Außen die Laufwege zumachen kann, sehr torgefährlich ist und immer wieder Außen vorlegt.“

Sturm

Pedro Mina Alves, Spvgg. Essenheim: „Pedro führt die Torschützenliste an und ist einfach ein super Typ. Er ist sehr mannschaftsdienlich und hat in der ein oder anderen Situation auch schon bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht.“

Till Fichteberger, FSV Saulheim II: „Ebenfalls ein Spieler, der weit oben in der Torschützenliste steht. Er macht in den wichtigen Situationen Tore – und das macht einen Stürmer eben aus.“

Simon Christian Schärf, TSG Drais: „Auch hier spricht die Torschützenliste für sich. Er weiß, wo das Tor steht und macht aus null Chancen doch irgendwie immer ein Tor.“

Trainer

Andreas Herget, TSG Drais: „Er macht seit zwei Jahren einen super Job. Drais ist zwar eine unauffällige Mannschaft, ist dafür aber sehr stabil und natürlich auch sehr erfolgreich. Sie sind gerade punktgleich mit Nackenheim als Tabellenführer. Das hatte keiner so richtig auf dem Schirm und deswegen finde ich, dass er einfach ein super Trainer ist.“