Auch einer dieser beiden Akteure hat es in die Top-Elf des ersten Halbjahres von Daniel Kittl geschafft: Ninos Shamoun (rechts) vom FC Aksu setzt sich in dieser Szene gegen Budenheims Nick Pio Murana durch.
Die Top-Elf des Halbjahres der A-Klasse Mainz-Bingen

Daniel Kittl, Trainer des FV Budenheim, stellt seine Top-Elf zusammen – mit einer großen Überraschung

Mainz-Bingen. Für Daniel Kittl läuft es rund: Mit dem FV Budenheim überwintert der Trainer in der A-Klasse auf dem zweiten Platz, der am Saisonende zu Aufstiegsspielen in die Bezirksliga berechtigen würde. Doch im Aufstiegsrennen mischen neben Budenheim und Tabellenführer SG Basara/Moguntia Mainz II auch noch der FC Aksu und der 1. FC Schwabsburg mit. Wir haben den Coach gefragt, wer für ihn in der gesamten A-Klasse Mainz-Bingen die Topspieler der Hinrunde waren.

Welche Mannschaft Daniel Kittl aufgestellt hat und auf wie viele Budenheimer der Trainer setzt, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

29.12.2025, 16:00 Uhr
Franziska Donauer Autor