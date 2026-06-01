Die Top-Drei der Liga geben sich keine Blöße

Tabellenführer Spvgg Sterkrade-Nord II verteidigte die Tabellenführung mit einem 3:2-Erfolg über TB Oberhausen. Auf die jeweiligen Führungstreffer von Kevin Marzotko (36.) und Jona Rams (64.) konnte Marvin Dipold mit seinem Doppelpack antworten (54., 64.) Auf den 3:2-Siegtreffer von Lukas Loibl fanden die Gäste hingegen keine Antwort mehr und somit hat die Spvgg den Aufstieg am letzten Spieltag selbst in der Hand.

BV Osterfeld ließ Tabellenletzten VfR Oberhausen II keine Chance. Timo Mrozek (50., 85.) und Harun Al (75., 77.) netzten jeweils doppelt. Zudem trafen noch Xavier Meller (40.) und Lennard Stratenhoff (60.).

Auch die erste Mannschaft des VfR Oberhausen geriet unter die Räder. Gegen den Tabellendritten 1. FC Hirschkamp gab es für die Gastgeber nur das zwischenzeitliche 1:4 von Nick Blanke zu feiern (52.). Delowan Nawzad (7., 13., 24.), Okan Al (45.), Jan Schmidt (54.), Mehmet Kafli (55.) und David Fojcik (65., 87.) sorgten schlussendlich für einen komfortablen 8:1-Sieg der Gäste, die weiterhin vom Aufstieg träumen.

Der SV Sarajevo Oberhausen steckt weiterhin in der Ergebniskrise. Gegen den TSV Safakspor gab es eine 3:5-Heimpleite für den SV, für den Enes Aksalic (25.) und Deni Ziga trafen (78., 80.). Auf Seiten der Gäste netzten Mert Özsoy (23.), Etco Gaucho (30., 55.), Mehmet Can Ekelik (47.) und Dogukan Kara (90.). Der TSV eroberte durch den Sieg den fünften Platz.

Der SC Buschhausen erkämpft sich einen späten Dreier beim FC Welheim. Artur Veselov traf in der Nachspielzeit und sorgte somit dafür, dass seine Mannschaft am letzten Spieltag weiterhin die Chance auf den Aufstieg besitzt.

Glück-Auf Sterkrade fegte über den SC Buschhausen II hinweg. Beim 7:0-Kantersieg trafen Andre-Maurice Ochmann (18., 44.), Kevin Zülsdorf (22.), Luca Szovan (58.), Jorden Kleinallermann (65.), Timo Hendel (77.) und Ardit Jashari (89.). Durch den klaren Erfolg sprang Sterkrade auf Rang sieben.

Marcel Wroblewski (12.) und Vahdet Türkmen (21.) stellten auf 2:0 für die DJK Arminia Klosterhardt II, ehe Phillip Herrmann auf 1:2 verkürzte. Die letzten Hoffnungen auf einen Punktgewinn nahm Batuhan Cetinkaya den Gästen mit einem Hattrick (48., 56., 78.). Zudem traf Dennis Brinkmann (71.). Durch den 6:1-Triumph überholte die DJK den SV Adler Osterfeld in der Tabelle.

Die Torjäger der Kreisliga A

Spieldaten:

FC Welheim II – FC Sterkrade 72 5:7

FC Welheim II: Burak Candir, Arif Yalcin, Nabil Walid Mawas, Halet Delen, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Mert Ata, Merdan Senyüz, Kaan Semiz (46. Muhammed Gören), Yusuf Sayili, Oktay Cin - Trainer: Ismail Kilic

FC Sterkrade 72: Tim Langewort, Lars van Gelder, Maxime-Aurele Finke, Maurice-Joel Finke, Marcel Bambic (46. Jason Scott Ford), Dennis Stus (58. Marceau Jerome Finke), Niklas Jansen, Ali Riza Dogan, Baran Yilmaz Günes, Christopher Lange, Islam Kaloshi (46. Samet Can Kuruoglu) (60. Louay Caraly) - Trainer: Reiner Wichert

Schiedsrichter: Niklas Menrath - Zuschauer: 40

Tore: 1:1 Kaan Semiz (11.), 0:1 Marcel Bambic (11.), 1:2 Lars van Gelder (18.), 1:3 Marcel Bambic (24.), 1:4 Marcel Bambic (29.), 1:5 Christopher Lange (40.), 1:6 Maurice-Joel Finke (50.), 2:6 Merdan Senyüz (54.), 3:6 Oktay Cin (69.), 4:6 Burak Candir (69.), 4:7 Ali Riza Dogan (84.), 5:7 Burak Candir (84.)

Besondere Vorkommnisse: Christopher Lange (FC Sterkrade 72) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (59.).

Spvgg Sterkrade-Nord II – TB Oberhausen 1889 3:2

Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Mathias Georg, Luis Mattern, Janne Thomas Buschfeld, Kevin Hozjan, Kevin Marzotko, Moritz Neukirch (38. Luis Mattern), Jonas Kisters (38. Elias Rams), Lukas Loibl (91. Tim Koller), Keno Räck (57. Dustin Weber), Daniel Markin (38. Sven Konarski) - Trainer: Dustin Vogt

TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch, Prince Pieritz, Dustin Wagner (85. Sebastian Maier), Julian Miguel Peitsch, Abd-Manaf Tchazodi, Fabian-Maurice Kammhöfer, Marvin Dipold, Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu, Dustin Peitsch (57. Damian Jerome Peitsch), Jan Lenzen (79. Mohamed Junior Coumbassa) - Trainer: Daniel Coers

Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 68

Tore: 1:0 Kevin Marzotko (36.), 2:1 Elias Rams (58.), 1:1 Marvin Dipold (61.), 3:2 Lukas Loibl (67.), 2:2 Marvin Dipold (70.)

VfR 08 Oberhausen II – BV Osterfeld 1919 0:6

VfR 08 Oberhausen II: Christian Robin Bach, Marcel Finger, Joshua Schacht, Hendrik Ney, Christian Timp (31. Irfet Alicajic), Dominik Klyszcz (47. Chris Ehler), Justin Woithe, Andre Finger, Mike Scholl, Florian Rutzmoser, Anel Omerinovic - spielender Co-Trainer: Marcel Finger - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde

BV Osterfeld 1919: Adnan Laroshi, Hasan Darici, Luke Stratenhoff, Selahattin Güner, Barkin Cömert, Xavier Meller, Lennard Stratenhoff (65. Enes Can), Dustin Masek (72. Klaudiusz Nowak), Timo Mrozek, Soner Karakoc (60. Harun Al), Nico Ljubic - Co-Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam

Schiedsrichter: Philip Szlapak - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Xavier Meller (40.), 0:2 Timo Mrozek (50.), 0:3 Lennard Stratenhoff (60.), 0:4 Harun Al (75.), 0:5 Harun Al (77.), 0:6 Timo Mrozek (85.)

SV Sarajevo Oberhausen – TSV Safakspor Oberhausen 3:5

SV Sarajevo Oberhausen: Aid Turajlic, Bahrudin Sahinovic, Dzejlan Sehovic, Dario Simic (54. Deni Ziga), Eldin Kadic (64. Rijad Hodzic), Enes Aksalic, Benjamin Musiolik, Alen Arnautovic (64. Harun Husnic), Demir Mustic, Ferid Dzanan (74. Kenan Mujezinovic), Arlind Hasani (68. Anel Mlinarevic) - Trainer: Emir Kandzic

TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen (60. Seyyid-Muhammed Akkaya), Serhat Erdogan, Efe Var (57. Dogukan Kara), Mert Özsoy (49. Cihad Saral), Yusuf Arslanbas, Ibrahim Akkaya, Mehmet Can Ekelik (69. Semih Akdogan), Fatih Köktürk, Etco Gaucho (57. Cüneyt Türk) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak

Schiedsrichter: Adem Disli - Zuschauer: 56

Tore: 0:1 Mert Özsoy (23. Handelfmeter), 1:1 Enes Aksalic (24.), 1:2 Etco Gaucho (30.), 1:3 Mehmet Can Ekelik (47.), 1:4 Etco Gaucho (55.), 2:4 Deni Ziga (78.), 3:4 Deni Ziga (80.), 3:5 Dogukan Kara (90.)

Besondere Vorkommnisse: Arlind Hasani (SV Sarajevo Oberhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Cihan Saracbasi (35.).

SV Adler Osterfeld – DJK Arminia Klosterhardt II 1:6

SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam, Andre Pangerl, Gentrit Bajraj, Emmanuel Nwabuego (46. Okan Demircan), Philipp Herrmann (46. Serdar Dogan), Yasin Meziroglu, Abdelaziz Boukdir, Tobias Hauner (80. Kadir Demircan), Adetola Olaseni Adegun - Co-Trainer: Christian Kinowski - Trainer: Christoph Tapinos

DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Marc Gronek, Marius Broß, Yannick Wykrota, Jeremy Wehres (80. Simon Steinberg), Vahdet Türkmen, Dennis Brinkmann, Sayed Haris Sultani (63. Kevin Janko), Marcel Wroblewski, Batuhan Cetinkaya, Martin Gruszka (59. Oliver Adam Neugebauer) - Trainer: Andreas Bovenz

Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marcel Wroblewski (12.), 0:2 Vahdet Türkmen (21.), 1:2 Philipp Herrmann (24.), 1:3 Batuhan Cetinkaya (48.), 1:4 Batuhan Cetinkaya (56.), 1:5 Dennis Brinkmann (71.), 1:6 Batuhan Cetinkaya (78.)

VfR 08 Oberhausen – 1. FC Hirschkamp 1:8

VfR 08 Oberhausen: Kevin Schiernbeck, Levin Jubt, Sebastian Stollen, Leonhard Weikam, Christian Geber, Lukas Ambrosat, Mirco Baumgarten, Tim Schmidt (41. Enes Aslan), Julian Birkholz, Nick Blanke, Nasif Omorou - Trainer: Paul Schendzielorz

1. FC Hirschkamp: Maximilian Hasshoff, Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Danny Steinmetz (46. Malik Amine), Mehmet Kalayci, Mehmet Kafli, Sertan Erdogan, Jan Schmidt (56. Mirac Bayram), Delowan Nawzad (64. Fatih Bekmezci), Okan Al (57. David Fojcik) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan

Schiedsrichter: Güngör Gülmez - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Delowan Nawzad (6.), 0:2 Delowan Nawzad (13.), 0:3 Delowan Nawzad (24.), 0:4 Okan Al (45.), 1:4 Nick Blanke (52.), 1:5 Jan Schmidt (54.), 1:6 Mehmet Kafli (55.), 1:7 David Fojcik (64.), 1:8 David Fojcik (87.)

FC Welheim – SC Buschhausen 1912 0:1

FC Welheim: Nils Etienne Hoffmann, Ali Riza Karakus (46. Pascal Patrick Kaluza), Hussein El-Dimassi, Alexander Boateng (61. Daniel Galonska), Ibrahim Tug, Izzet Avci, Robin Jobst (56. Sabri Kayali), Boubacar Diallo (46. Altan Gündogdu) (73. Kofi Darko Wilson), Ali Al Hakim, Hussein Aliu, Felix Mika Matheis - Trainer: Ramazan Karakus

SC Buschhausen 1912: Dominik Varlemann, Rouven Link (97. Alessandro Murtinu), Nils Bothe, Andre Busch, Nico Lambertz (46. David Pop), Amet Zeki, Artur Veselov, Kevin Enrico Wilkes, Kevin Menke, Pascal Wickert (81. Ayoub Afritit), Joshua Tettesen Agougno (72. Martin Tadic) (97. Gian Franco Caltagirone) - Trainer: Marcus Behnert

Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 62

Tore: 0:1 Artur Veselov (90.+13 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Kofi Darko Wilson (102./FC Welheim/)

Glück-Auf Sterkrade – SC Buschhausen 1912 II 7:0

Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan (77. Christopher Bonnemain), Andre-Maurice Ochmann, Daniel Baerwald, Ardit Jashari, Emin Tosun (68. Danny Finn Hoffmann), Adem Incebacak, Benjamin Rüddel, Marvin Augenstein (58. Nevio Flore), Jorden Kleinallermann (68. Nat-Lemuel Aboagye), Timo Hendel, Kevin Zülsdorf - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura

SC Buschhausen 1912 II: Martin Kevin Krettek, Lucas Jahnke (63. Cedric Meyer), Florian Schwulst, Joel Pohl, Christian Schäumer, Ahmed Semmo, Lukas Schmidt, Dierk Brosowski, Silvano Lange (71. Carsten Scholz), Kenan Al-Jawabreh, Patrick Mohr - Trainer: Carsten Scholz

Schiedsrichter: Nico Rosen - Zuschauer: 104

Tore: 1:0 Andre-Maurice Ochmann (14.), 2:0 Kevin Zülsdorf (22.), 3:0 Andre-Maurice Ochmann (44.), 4:0 Luca Szovan (58.), 5:0 Jorden Kleinallermann (65.), 6:0 Timo Hendel (77.), 7:0 Ardit Jashari (89.)

Der letzte Spieltag:

34. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - SV Adler Os.

So., 07.06.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - BW Fuhlenbr.

So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Buschh. - GA Sterkrade

So., 07.06.26 15:00 Uhr Safakspor - FC Welheim

So., 07.06.26 15:00 Uhr Hirschkamp - SV Sarajevo

So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - VfR Oberha.

So., 07.06.26 15:00 Uhr TB O'hausen - VfR Oberha. II

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - Sterkr.-Nord II